Путин подписал закон об открытии в РФ представительств зарубежных IT-компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Документ опубликован в четверг, 1 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2022 года владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает в России 500 тыс. пользователей, должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить юридическое лицо в РФ.

Закон предусматривает также комплекс мер принуждения, которые предполагают запрет на рекламу в России, на проведение платежей, на поисковую выдачу, на сбор персональных данных пользователей, а также возможность частичной или полной блокировки ресурса.

В перечне пока - около 20 платформ

Предварительный перечень интернет-компаний включает около 20 платформ.

В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org, уточняет агентство ТАСС.

Закон был внесен в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина.

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