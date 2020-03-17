Владельцев крупных IT-компаний обяжут открывать филиалы в России

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который обязывает IT-компании с ежедневной аудиторией более полумиллиона российских пользователей открывать представительства в России. Как сообщило в четверг, 13 мая, ТАСС, инициатором предложения стал депутат Александр Хинштейн. По его словам, российские филиалы IT-гигантов должны будут "в полном объеме представлять (их. - Ред.) интересы и отвечать за их деятельность - в том числе в государственных и судебных инстанциях".

За отказ - штрафные санкции

В случае отказа подчиниться новому закону компании будут подвергнуты штрафным мерам, в числе которых - запрет на размещение рекламы на ресурсе и распространение рекламы о нем, а также запрет на денежные переводы от россиян и на сбор персональных данных пользователей, отметил Хинштейн.

Он считает, что в настоящее время международные IT-концерны злоупотребляют "своим монопольным положением", распространяя "наиболее общественно-опасную информацию", такую как "детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. При этом предъявить нарушителям претензии практически невозможно". Открытие российских филиалов вынудит их "соблюдать законодательство" РФ, добавил депутат.

Хинштейн надеется, что законопроект будет утвержден до конца весенней сессии Госдумы. Последнее пленарное заседание должно состояться 24 июня.

Смотрите также: