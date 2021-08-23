Путин подписал указы о выплате силовикам 15 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин во вторник, 31 августа, подписал указы о единовременной выплате силовикам по 15 тысяч рублей. Эти средства получат военные, а также сотрудники Следственного комитета, МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и таможенники. В случае с военными деньги обещаны не только контрактникам, но и курсантам военных вузов.

Ранее было решено выплатить единовременные суммы в размере 10 тысяч рублей российским пенсионерам. На выплаты силовикам и пенсионерам потребуется, по оценкам, около полутриллиона рублей из федерального бюджета.

Подозрение в попытке подкупа избирателей

Путин объявил об этих мерах менее чем за месяц до выборов в Госдуму РФ. Коммунисты назвали это подкупом избирателей с целью убедить их голосовать за правящую партию "Единая Россия". Они попытались оспорить эти решения, но Верховный суд РФ отклонил их претензии.

Согласно опросам, "Единая Россия" заметно теряет популярность после принятия в 2018 году спорной пенсионной реформы. По данным ВЦИОМ, в настоящее время рейтинг этой партии составляет около 30 процентов - на 10 процентов ниже, чем на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году.

Агентство AFP отмечает, что единовременные выплаты силовикам и пенсионерам осуществляются на фоне попыток российских властей сдержать стремительный рост инфляции, которая, согласно данным Центробанка РФ, достигла 6,5 процента.

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