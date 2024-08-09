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Путин обязал блогеров сообщать о себе в Роскомнадзор

Кирилл Шестаков
9 августа 2024 г.

Согласно новому закону, блогеры и владельцы Telegram-каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков обязаны сообщать данные о себе в Роскомнадзор.

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Vyacheslav Prokofyev/picture alliance

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий блогеров и владельцев Telegram-каналов с аудиторией свыше 10 тысяч читателей сообщать свои персональные данные в Роскомнадзор. Документ опубликован в четверг, 8 августа, на портале правовых актов.

Блогерам с указанной аудиторией, не сообщившим о себе в Роскомнадзор, будет запрещено собирать пожертвования и размещать рекламу. Другим каналам запрещено делать репосты их публикаций. 

Более того, распространять публикацию автора, не внесенного в реестр Роскомнадзора, запрещается всем пользователям, даже если речь о репосте на личной странице. Наказание за нарушение этой нормы в документе не прописано.

Выдворение мигрантов и запрет смартфонов на фронте

8 августа Путин подписал более 100 федеральных законов. Среди них - закон о лишении приобретенного гражданства РФ тех, кто не встал на воинский учет, а также закон о запрете пользования смартфонами на войне в Украине в личных, а не служебных целях. За несоблюдение этой нормы солдату могут назначить до 10 суток "дисциплинарного ареста" без решения военного суда.

Кроме того, российский президент одобрил режим высылки из России иностранцев без решения суда. Выдворять из РФ иностранцев сможет непосредственно МВД за "пропаганду наркотиков", "нетрадиционные сексуальные отношения", "употребление алкоголя в общественных местах" и другие действия, признанные в РФ нарушениями. Иностранцы, находящиеся в России нелегально, будут внесены в специальный реестр. Людям в этом списке запрещено заключать брак, покупать и регистрировать имущество, заводить банковские счета.

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