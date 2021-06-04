 Путин - о Протасевиче: Знать его не знаю и знать не хочу | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2021

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Россия

Путин - о Протасевиче: Знать его не знаю и знать не хочу

Президент России прокомментировал принудительную посадку лайнера Ryanair в Минске, после которой был задержан оппозиционер Роман Протасевич.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, июнь 2021 года

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, июнь 2021 года

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с задержанием в Минскеоппозиционного активиста Романа Протасевича после принудительной посадки самолета Ryanair. "Понимаете, это нас не касается совершенно. Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Беларуси", - заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

"Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет - борется с режимом Лукашенко", - заявил Путин и отверг предположения, что к инциденту с Ryanair причастны российские спецслужбы.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. Были задержаны двое пассажиров - бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

24 мая страны Евросоюза согласовали санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича.

Через несколько дней после посадки самолета Путин встречался с Александром Лукашенко в Сочи. По словам Лукашенко, темой переговоров стал также инцидент c Ryanair и Путин поручил МИД РФ "внимательно следить" за делом Сапеги. 4 июня ведомство сообщило, что Беларусь предоставила российскому посольству право на многократное посещение Сапеги. Дипломатам удалось в первый раз встретиться с девушкой только через два дня после ее задержания.

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    Автор: Янина Мороз


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