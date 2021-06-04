Путин - о Протасевиче: Знать его не знаю и знать не хочу

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с задержанием в Минскеоппозиционного активиста Романа Протасевича после принудительной посадки самолета Ryanair. "Понимаете, это нас не касается совершенно. Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Беларуси", - заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

"Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет - борется с режимом Лукашенко", - заявил Путин и отверг предположения, что к инциденту с Ryanair причастны российские спецслужбы.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. Были задержаны двое пассажиров - бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

24 мая страны Евросоюза согласовали санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича.

Через несколько дней после посадки самолета Путин встречался с Александром Лукашенко в Сочи. По словам Лукашенко, темой переговоров стал также инцидент c Ryanair и Путин поручил МИД РФ "внимательно следить" за делом Сапеги. 4 июня ведомство сообщило, что Беларусь предоставила российскому посольству право на многократное посещение Сапеги. Дипломатам удалось в первый раз встретиться с девушкой только через два дня после ее задержания.

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