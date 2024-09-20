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Путин не полетит в Мексику на инаугурацию Шейнбаум

Ася Миллер
20 сентября 2024 г.

Церемония по случаю приведения к присяге избранного мексиканцами президента Клаудии Шейнбаум запланирована на 1 октября. Ранее Украина попросила Мексику арестовать российского лидера, если тот прилетит на инаугурацию.

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Президент РФ Владимир Путин (фото из архива)
Владимир Путин (фото из архива)Фото: Sergey Petrov/NEWS.ru/globallookpress.com/picture alliance

Вместо президента России Владимира Путина в Мексику на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум отправится назначенный им представитель, сообщил в интервью RTVI в пятницу, 20 сентября, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Церемония по случаю приведения к присяге Шейнбаум запланирована на 1 октября. Путин получил официальное приглашение на мероприятие еще в августе. "Мы признательны мексиканской стороне за это. Президент Российской Федерации назначил своего представителя, о чем мы мексиканцев должным образом проинформировали", - заявил Щетинин, добавив, что это не противоречит протокольной практике.

В июне Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах, назвав Мексику "исторически дружественным партнером России в Латинской Америке".

Украина просила арестовать Путина в Мексике

После победы Шейнбаум на президентских выборах Украина попросила Мексику арестовать Путина, если тот прилетит в страну для участия в церемонии инаугурации. В запросе Киева от 7 августа упоминался ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). "Мы надеемся, что мексиканское правительство знает, что Владимир Путин - военный преступник, на арест которого выдан ордер", - отмечалось в документе.

В свою очередь действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил запрос Украины. "Мы не можем этого сделать. Это не наше дело", - заявил он журналистам.

Ордер МУС на арест российского президента

В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военных преступлениях за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Мексика является членом МУС.

 

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