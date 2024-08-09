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ПолитикаМексика

Мексика не арестует Путина на инаугурации президента

Сергей Гуща
9 августа 2024 г.

Действущий президент Мексики отклонил просьбу посольства Украины арестовать президента РФ, если он приедет в Мехико на инаугурацию нового главы государства.

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Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум и действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум и действующий президент Андрес Мануэль Лопес ОбрадорФото: Ronaldo Schemidt/AFP

Президент Мексики отклонил запрос Украины об аресте Владимира Путина, если российский лидер приедет на инаугурацию нового главы государства в октябре этого года, сообщило агентство Reuters. "Мы не можем этого сделать. Это не наше дело", - заявил действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор журналистам пресс-конференции в четверг, 8 августа.

Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он примет участие 1 октября в церемонии приведения к присяге избранного президента Клаудии Шейнбаум. В запросе, содержащемся в заявлении посольства Мексики в Украине от 7 августа, указывается на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом ООН (МУС). "Мы надеемся, что мексиканское правительство знает, что Владимир Путин - военный преступник, на арест которого выдан ордер", - говорится в заявлении.

Команда Шейнбаум пригласила президента России посетить инаугурацию, отметив ранее на этой неделе, что она отправила "дипломатическое уведомление" всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипотношения. В июне Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах, назвав Мексику "исторически дружественным партнером России в Латинской Америке".

В прошлом году МУС выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военных преступлениях за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Мексика является членом МУС.

 

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