Снижение выбросов CO2 - готова ли к этому Россия? (02.11.2021)

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На международной конференции в Глазго обсуждают, как бороться с глобальным потеплением. Среди участников - лидеры ведущих стран. Путин не поехал.
Борьба с обезлесением, электромобили и правила торговли на рынке эмиссионных квот - о чем мировые лидеры пытаются договориться на климатическом саммите ООН в Глазго.
Экологи из Oxfam считают сверхбогатых людей экологическими вандалами, поскольку эта относительно небольшая группа виновна в гораздо большем количестве выбросов CO2, чем все остальное человечество.
Проект "Глобальное метановое обязательство" готовится в преддверии климатической конференции ООН, которая пройдет в ноябре в Глазго. К соглашению могут присоединиться более 20 стран.
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