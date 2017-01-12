 Снижение выбросов CO2 - готова ли к этому Россия? (02.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.11.2021

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Снижение выбросов CO2 - готова ли к этому Россия? (02.11.2021)

На международной конференции в Глазго обсуждают, как бороться с глобальным потеплением. Среди участников - лидеры ведущих стран. Путин не поехал.

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