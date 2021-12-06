 Путин договорился о сотрудничестве с Индией в обороне, цифровой сфере и энергетике | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2021

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Россия

Путин договорился о сотрудничестве с Индией в обороне, цифровой сфере и энергетике

Россия и Индия намерены развивать партнерство в экономике, энергетике, обороне, культуре и науке, говорится в совместном заявлении после встречи Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в Нью-Дели

Владимир Путин и Нарендра Моди

В ходе визита в Нью-Дели президент РФ Владимир Путин договорился о развитии российско-индийских отношений в ряде сфер, в частности, в экономике, энергетике, военной сфере и безопасности, науке и технологии, культуре и гуманитарном взаимодействии. Участники российско-индийского саммита "высоко оценили устойчивую динамику укрепления двусторонних отношений, несмотря на негативные последствия продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции", говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 6 декабря.

Во время продолжавшейся около 3,5 часа встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин заявил о проведении совместных военных учений и углублении сотрудничества в оборонной сфере. В частности, в тот же день между правительствами двух стран было заключено соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год, предусматривающей взаимодействие войск, поставки и разработки вооружений и военной техники.

Сотрудничество в цифровой сфере

"Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества в сфере цифровых технологий, в том числе в области защиты информации, безопасности важнейших объектов инфраструктуры и поддержания правопорядка", - указывается в заявлении Кремля. Кроме того, представители двух стран пообещали содействовать сотрудничеству по разработке программного обеспечения, платформ и сервисов, а также в производстве электроники.

В совместном заявлении также отмечается необходимость ускорения таможенных процедур и оптимизации оформления ввозимых грузов. Обе стороны указали на необходимость взаимного признания авторизованных экономических операторов и заключения меморандума о взаимопонимании по обмену и предварительному направлению таможенных данных. Соответствующие договоренности будут обсуждаться в ближайшее время, сообщается далее.

Индия увеличит инвестиции на Дальнем Востоке

Кроме того, Индия намерена расширить торговлю и увеличить инвестиции на российском Дальнем Востоке. "Стороны согласны продолжить обсуждение реализации кредитной линии в $1 млрд для проектов развития Дальнего Востока России, анонсированной премьер-министром Нарендрой Моди в 2019 году", - говорится в заявлении. Индия также выразила готовность выделить вторую площадку для строительства АЭС по российскому проекту.

Одновременно индийские власти сообщили о заинтересованности в поставках нефти из РФ по долгосрочным контрактам и льготным ценам и увеличении импорта сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Кроме того, обе стороны намерены продолжить сотрудничество в газовом секторе, в частности, инвестировать в газовую инфраструктуру и системы распределения, а также использование газа в транспортной сфере.

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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