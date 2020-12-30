Как Индии решить проблему растущего загрязнения воздуха?

Жители Нью-Дели готовятся к новому локдауну. Однако на этот раз он не связан с COVID-19. В связи с тем, что загрязнение воздуха в столице Индии и ее пригородах достигло пугающих масштабов, власти объявили о принятии чрезвычайных мер. Так, 17 ноября все школы столицы были закрыты на неделю, прекращена работа на стройках.

Верховный суд Индии 15 ноября рекомендовал миллионам офисных служащих остаться дома, чтобы не использовать автотранспорт для поездок на работу, а также предложил ввести двухдневный локдаун для снижения уровня загрязнения воздуха. Как сообщило агентство по экологическому мониторингу SAFAR, качество воздуха в столице страны остается "очень плохим". В начале недели оно ухудшилось до максимального показателя федеральной шкалы загрязнения. Ситуация настолько серьезная, что многие вынуждены носить маски даже в помещениях. Сейчас власти Нью-Дели решают, стоит ли вводить в столице локдаун, как это было предложено Верховным судом.

Согласно недавнему исследованию журнала Environmental Research, загрязнение воздуха является причиной более 2,5 миллионов смертей в Индии каждый год.

Нью-Дели считается одним из самых загрязненных городов в мире

Треть загрязнения приходится на сжигание сельхозотходов

Проблема загрязнения воздуха особенно остро стоит в начале зимы, когда выбросы предприятий тяжелой промышленности и угольных электростанций перемешиваются с дымом от сжигания сельскохозяйственных отходов в соседних штатах Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш. В результате Нью-Дели буквально задыхается от токсичного смога.

"Примерно 25-30% загрязнения воздуха приходится на сжигание стерни", - говорит DW Танушри Гангули, занимающаяся исследованием качества воздуха в Совете по энергетике, окружающей среде и воде (CEEW) в Нью-Дели. "Но когда наступает зима, многие люди, которые не имеют дома электронагревателей, начинают обогревать помещения с помощью биомассы" - добавляет она, имея в виду древесину, коровий навоз и сельскохозяйственные отходы. По мнению Гангули, город нуждается в "более масштабном" уменьшении выбросов в атмосферу всех источников загрязнения, особенно в зимний период.

Опора на ископаемое топливо

Загрязнение воздуха при сжигании ископаемого топлива - серьезная проблема для индийских городов. Индия находится на третьем месте в мире по выбросам в атмосферу углекислого газа после Китая и США. За последнее десятилетие страна удвоила потребление угля, чтобы обеспечить дешевой энергией стремительно развивающуюся экономику. Около 70 процентов энергии в Индии получают на угольных электростанциях. Вместо того, чтобы сокращать использование этого топлива, государство планирует строить новые угольные электростанции и увеличить добычу угля.

Выступая на климатическом саммите COP26 в Глазго, где обсуждались планы, которые премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "началом конца угольной энергетики", министр окружающей среды Индии Бхупендер Ядав настаивал на том, что развивающиеся страны "в праве ответственно использовать ископаемое топливо". Критики считают, что попытки таких крупных стран-загрязнителей как Индия и Китай в последнюю минуту ослабить обязательства по борьбе с использованием угля и добиться "поэтапного сокращения", а не "поэтапного отказа" от угля, стало откатом назад в достижении мировых климатических целей.

Индия начинает использовать возобновляемыхе источники энергии, однако основная проблема заключается в финансировании

Однако министр окружающей среды Ядав возразил, что к развивающимся экономикам нельзя применять те же критерии, как к развитым странам, которые являются крупнейшими загрязнителями окружающей среды на душу населения, а также имеют большие доходы и показатели экономического роста. Ожидается, что Индия станет углеродно нейтральной к 2070 году. Это на 10 лет позже Китая и на десятилетия позже остальных крупных стран-загрязнителей, таких как США и Европейский Союз.

От угля к солнечной энергии?

"Для быстрорастущей экономики с низкими доходами населения - такова реальность, - сказал DW Вайбхав Чатурведи, экономист и научный сотрудник аналитического центра CEEW. - Быстрорастущая экономика нуждается во всех доступных источниках энергии, которые будут способствовать процессу развития". Миллионы индийцев по-прежнему не имеют элементарных удобств, таких как электричество, медицинское обслуживание и чистая питьевая вода.

По словам Чатурведи, угольный сектор играет ключевую роль в экономическом развитии Индии. Хотя и медленно, он будет продолжать расти в течение следующих двух десятилетий. В то же время будет расти и использование возобновляемых источников энергии, если будет обеспечено необходимое финансирование.

Быстрорастущая экономика Индии нуждается во всех доступных источниках топлива

Правительство Моди пообещало увеличить объемы использования возобновляемых источников энергии и сделать солнечную энергию столь же важной, как уголь, к 2030 году. Однако на данный момент Индия по-прежнему зависит от дорогих зарубежных технологий.

Загрязнение окружающей среды в последние годы увеличилось

"Индия находится в совершенно другой ситуации, нежели США или Китай", - говорит Пао Ю Оэй, профессор экономики европейского университета Фленсбурга, изучающий переход к "зеленой" энергетике. Он отмечает, что выбросы CO2 в стране на душу населения все еще достаточно низкие по сравнению с другими крупными экономиками. "Рост индийской экономики повлек за собой возросшую потребность в электроэнергии, которая не может быть покрыта только за счет возобновляемых источников энергии".

Оэй подчеркивает, что для перехода на возобновляемые источники энергии Индии просто необходима финансовая поддержка. Такую точку зрения разделяет и Чатурведи. "Только уменьшив финансовые затраты, мы сможем снизить стоимость солнечной энергии в будущем и тем самым увеличить ее долю в энергопотреблении" , - сказал Оэй, отметив, что для Индии это является серьезным препятствием.

Чандра Бхушан, директор международного форума по окружающей среде, устойчивости и технологиям в Нью-Дели, сказала DW, что несмотря на заявления, сделанные правительством Моди, загрязнение окружающей среды в последние годы только увеличилось. По ее словам, проблема не может быть решена простым локдауном в городе на несколько дней. "Мы должны работать с миллионами домохозяйств, чтобы убедить их не сжигать биомассу. Мы должны говорить с миллионами фермеров, чтобы остановить сжигание стерни. И конечно, нам нужно сотрудничать с сотнями тысяч предприятий, чтобы убедить их отказаться от сжигания угля - сказала она. - Из этой ситуации не существует простого выхода".

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