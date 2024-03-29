Пугачеву могут признать "лицом, аффилированным с иноагентом"

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что не слышал о том, что певицу якобы могут признать "иноагентом".

Генеральная прокуратура России отправила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой "лицом, аффилированным с иностранным агентом". Подтверждающий документ в пятницу, 29 марта, опубликовало РИА "Новости" со ссылкой на известного провластного активиста и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он же отправил обращение с просьбой признать Пугачеву "иностранным агентом".

Ранее в тот же день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о возможном признании "иностранным агентом" Пугачевой. В среду, 27 марта, RT со ссылкой на Бородина сообщал о начале процедуры признания певицы "иноагентом". Telegram-канал Shot писал, что соответствующий статус Алле Пугачевой могут "присвоить" к ее юбилею. 15 апреля певице исполнится 75 лет.

Пугачева говорила, что не собирается возвращаться в Россию

В начале марта Алла Пугачева заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться (в Россию. - Ред.)". Таким образом она ответила на слова Стаса Михайлова, который сказал, что "уехавшие артисты приползут на коленях и будут России ноги целовать".

В сентября 2022 года российские власти уже назвали "иностранным агентом" мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. Он якобы получал финансирование от Украины при "осуществлении политической деятельности".

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