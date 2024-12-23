Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - кандидат от Христианско-демократического союза на пост канцлера (выборы состоятся 23 февраля). На днях Олаф Шольц назвал его "Fritze". Отчасти это связано с именем политика - Фридрих. Но можно интерпретировать и как пренебрежительное "паренек". Мерц потребовал уважительного к себе отношения. Станет ли Мерц канцлером? И закрепится ли за ним прозвище? Время покажет.