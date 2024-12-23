Прозвища немецких канцлеров: обидные, смешные, трогательные
Кого из бывших канцлеров называли "грушей"? А кого "старичком"? Есть ли прозвище у Олафа Шольца? Листайте галерею - узнаете!
Олаф Шольц - шольцомат
Олаф Шольц (Olaf Scholz): пока все еще канцлера ФРГ иногда называют Scholzomat. Перевести сложно. Слово образовано из фамилии политика и слова "автомат". Получился "шольцомат". Подчеркивает спокойствие и не особо яркую эмоциональность действующего канцлера.
Гельмут Коль - груша
Гельмут Коль (Helmut Kohl) был канцлером Германии 16 лет - дольше всех в истории страны. Воссоединив Германию в 1990 году, вошел в историю как "канцлер объединения". "Грушей" его называли из-за внешних данных, а точнее - внушительных габаритов. На прозвище он не обижался и даже использовал в предвыборной агитации.
Ангела Меркель - мамуля
Ангелу Меркель (Angela Merkel) поначалу называли "ставленницей Коля", поскольку он как старший товарищ по партии поддерживал ее. В итоге "ставленница" сама стала канцлером ФРГ в 2005 году и продержалась на этом посту всего на пару дней меньше Коля. Немцы прозвали ее "Mutti" - "мамулей" (мамочкой, матушкой, мамашей).
Кондар Аденауэр - старичок
Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) стал первым канцлером Западной Германии в 73 года. Отсюда и прозвище - "der Alte". Перевести можно и как "старичок" (по-дружески), и как "старейшина" (уважительно). Ушел в отставку в 87 лет.
Герхард Шрёдер - товарищ боссов
У канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) было не одно прозвище. За любовь к дорогим напиткам, сигарам и костюмам его называли "Brioni-Kanzler" (Бриони - известная производством мужских костюмов ручной работы итальянская фирма). За дружбу с акулами бизнеса Шрёдера прозвали "Genosse der Bosse" - "товарищем боссов".
Людвиг Эрхард - толстяк
Канцлера ФРГ Людвига Эрхарда (Ludwig Erhard) уважительно называли "отцом экономического чуда", а за то, что он любил вкусно поесть, - "толстяком" ("der Dicke").
Вилли Брандт - облако
Канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt) критики называли "Willy Wolke" - "облачным Вилли". За что? За некоторое высокомерие, которое ему якобы было свойственно, а также за то, что сложных политических дискуссий он предпочитал избегать - испаряясь.
Гельмут Шмидт - грубиян
Канцлера Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt) за его порой резкую манеру говорить и дерзкие выпады в отношении политических противников прозвали "Schmidt Schnauze". Перевести можно как "грубиян Шмидт", "Шмидт - пасть", "Шмидт - наглая морда".
Курт Георг Кизингер - король красноречия
Курт Георг Кизингер (Kurt Georg Kiesinger) был канцлером ФРГ в 1966 - 1969 годах. За риторические таланты его прозвали "König Silberzunge" (дословно - "король Серебряный язык").
Фридрих Мерц - паренек
Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - кандидат от Христианско-демократического союза на пост канцлера (выборы состоятся 23 февраля). На днях Олаф Шольц назвал его "Fritze". Отчасти это связано с именем политика - Фридрих. Но можно интерпретировать и как пренебрежительное "паренек". Мерц потребовал уважительного к себе отношения. Станет ли Мерц канцлером? И закрепится ли за ним прозвище? Время покажет.