  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Шольц выходит из своего лимузина
Шольц выходит из своего лимузинаФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Провал охраны: в кортеж Шольца вклинился "чужой" автомобиль

Дмитрий Вачедин
19 мин. назад

Мужчина на личном автомобиле вклинился в кортеж Олафа Шольца и вместе с сопровождением проехал на аэродром. Эксперты говорят о небывалом провале спецслужб.

https://p.dw.com/p/4RqP9

В кортеж главы правительства Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне вклинился частный автомобиль, его водитель на территории аэропорта беспрепятственно подошел к канцлеру и обнял его. Об этом сообщила в пятницу, 26 мая, газета Bild. Она подчеркнула, что немецкие эксперты расценивают случившееся как беспрецедентный провал охраны канцлера.

Инцидент произошел 24 мая, когда Шольц возвращался в Берлин после посещения Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. Автомобиль, марка которого не сообщается, вклинился в кортеж канцлера, двигавшийся в аэропорт, и в составе этого сопровождения беспрепятственно проехал через шлагбаум, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений. Когда кортеж остановился на аэродроме, водитель вышел из автомобиля, подбежал к Шольцу, пожал ему руку и обнял его. Канцлер не стал сопротивляться этому, подчеркивает газета.

"Олаф Шольц не расценил эту конкретную ситуацию как крупное происшествие, разве что объятия были необычайно пылкими. Но сейчас можно представить себе, что тогда могло произойти", - цитирует Bild неназванного сотрудника ведомства федерального канцлера. "Это происшествие должно повлечь за собой последствия для земельной полиции, федерального ведомства по уголовным делам, а также для сотрудников аэропорта. Объяснить этот провал невозможно. Слава богу, ничего не случилось", - заявил газете бывший сотрудник подразделения спецназа немецкой федеральной полиции GSG-9.

Смотрите также:

Как живется немецким депутатам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

BFE+:антитеррористический спецназ Германии (02.02.2016)

BFE+:антитеррористический спецназ Германии (02.02.2016)

Силовики подготовлены для проведения антитеррористических операций
Политика2 февраля 2016 г.01:41 мин.
external

Ночные беспорядки в Гамбурге во время саммита G20 (08.07.2017)

Ночные беспорядки в Гамбурге во время саммита G20 (08.07.2017)

Первый день саммита G20 в Гамбурге вновь ознаменовался столкновениями экстремистов с полицией. Ситуация обострилась поздним вечером. К утру полиции и спецназу удалось восстановить порядок в городе.
Политика8 июля 2017 г.02:20 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Многоэтажные здания в Днепре, пострадавшие от ракетного удара

Удар РФ по поликлинике в Днепре: 1 человек погиб, 15 ранены

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Местные жители ловят рыбу на реке Оскол

"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

Конфликты8 ч. назад
Карикатура - карикатурный губернатор Флориды Рон Десантис перепрыгивает через карикатурного бывшего президента США Дональда Трампа в ту сторону, куда направлен указатель "Президентская гонка 2024".

Десантис vs. Трамп, или Предвыборные скачки республиканцев

Десантис vs. Трамп, или Предвыборные скачки республиканцев

Политика20 ч. назад
Лидеры стран Центральной Азии с президентом КНР на саммите в Сиане, 19 мая 2023 года

Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии

Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии

Политика24 ч. назад
Карикатура DW

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Культура5 ч. назад
Поломанные кресты в Хайсах

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Конфликты8 ч. назад
Спрос и цены на удобрения, необходимые для сельского хозяйства, выросли во всем мире

Без посредников. Почему Казахстан запретил экспорт удобрений

Без посредников. Почему Казахстан запретил экспорт удобрений

Политика9 ч. назад
На главную страницу