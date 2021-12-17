Комментарий: Новый канцлер ФРГ Шольц должен быть смелее

Предложение о территориальной целостности Украины новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на открытии саммита ЕС произнес как полагается. Он сказал то, что нужно было сказать и чего от него ожидали. Но уже отвечая на вопрос о дальнейших выводах из убийства в берлинском парке Тиргартен, совершенном по заказу российской спецслужбы, которое немецкий суд квалифицировал как государственный терроризм, канцлер начал колебаться. И сложилось впечатление, что, несмотря на мрачную историю убийств за границей, он не намерен привлекать Москву к ответственности.

Партнеры в ЕС привыкли к тому, что у представителей Германии нет особых риторических способностей. В то время как политики из небольших стран ЕС или французский президент Эмманюэль Макрон красноречиво излагают свои тезисы и пожелания, представители Берлина выдают бессодержательные заранее подготовленные фразы.

Слабая риторика - нерешительная политика?

У Ангелы Меркель (Angela Merkel) расплывчатые формулировки были средством политики. Олаф Шольц пообещал преемственность. Однако означает ли это, что и его высказывания должны звучать как неясное бормотание? Он мог бы освободиться от этого наследия своей предшественницы и внести чуть больше словесной ясности в политику.

Барбара Везель

Однако похоже, что за расплывчатыми формулировками кроется еще и нерешительная политика. Неудивительно, что бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс упрекнул Шольца в "мистическом диалоге" с Россией, к которому Берлин призывает каждый раз, когда российский президент испытывает на прочность единство и решимость европейцев.

Олафу Шольцу необходимо преодолеть бремя десятилетий социал-демократической политики, в которые один экс-канцлер стал лоббистом российского газа, а "понимающие Путина" ("Putin-Versteher" - эпитет, которым в Германии обозначают тех, кто высказывает подчас неуместное одобрение действий главы Кремля. - Ред.) долгое время определяли линию партии. Разве не обещал новый канцлер в своем первом правительственном заявлении модернизацию? Она должна коснуться и ностальгирующих по России, которые не хотят признавать, что изменились времена и политика Кремля.

Шольц должен принять решение по "Северному потоку - 2"

То же самое касается и "Северного потока - 2" - этот газопровод стоил Германии больше внешнеполитического капитала, чем любой другой проект в новейшей истории. Олафу Шольцу повезло, что Федеральное агентство по сетям оказалось на его стороне и пока не обещает завершить процедуру сертификации газопровода. Так что проблема не кажется острой. Но ситуация политически взрывоопасна, и все же канцлер уходит от ответа, когда его спрашивают, будет ли отказ от ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" в санкционном списке Запада, если Путин вторгнется в Украину.

В любом случае ясно, что ответ - "да". Германия в данной ситуации никогда не сможет реализовать сделку, которая возникла при совершенно иных политических рамочных условиях. Так почему бы не опередить неизбежное и не принять самостоятельное решение, включив "Северный поток - 2" в список проектов, которые стали несовместимы со временем? Это будет стоить денег, но в остальном это - не позор и могло бы стать важным жестом.

Больше лидерства возможно

Конечно, в Европе всегда имеются сомнения по поводу впечатления, что Германия стремится занять какое-то господствующее положение и играть ведущую роль, однако когда - как на саммите ЕС - в конце дня представители Германии и Франции совместно выходят к прессе, это показывает необходимую готовность к сотрудничеству. Некоторые страны и к этому относятся с подозрением, но миф о Евросоюзе, который идет в такт, задаваемый Берлином и Парижем, все равно невозможно развеять.

Пресс-конференция Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца

Тем не менее, канцлеру ФРГ следует придать больше динамики своим политическим инициативам в Европе. Конечно же, наведение на людей такой скуки, что они теряют волю к жизни и даже энергию, чтобы противоречить, тоже может быть политическим средством. Но даже в традиционно сдержанном северогерманском характере, как у Олафа Шольца, есть немного простора для выразительности. Всегда действовало правило, что за расплывчатыми высказываниями кроются нечеткие мысли, или же говорящий что-то скрывает.

Первое выступление в ЕС не связывает Шольца на все времена. Он еще может отточить свой профиль. Но для этого необходимо осознать, что канцлер не может прятаться за техническими деталями, которые были частью деятельности Щольца в должности министра финансов. Канцлер - это человек больших решений, который должен объяснить своим коллегам и гражданам, что правительство считает правильным и необходимым. И немного больше ясности было бы благом для всех заинтересованных сторон.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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