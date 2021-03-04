 Прототип ракеты Starship успешно приземлился после тестового полета | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2021

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Мир

Прототип ракеты Starship успешно приземлился после тестового полета

После четырех неудачных попыток компания Илона Маска успешно провела тестовый полет прототипа корабля Starship, разрабатываемого SpaceX для полетов на Марс.

Старт ракеты SN15 5 мая

Старт ракеты SN15 5 мая

После четырех неудачных попыток прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для миссий на Луну и Марс, успешно приземлился после совершения тестового полета. Космический аппарат SN15 поднялся на высоту около 10 км и через шесть с половиной минут совершил посадку на полигоне в районе Бока-Чика на юго-востоке американского штата Техас. "Штатная посадка Starship!" - написал в ночь на четверг, 6 мая, в Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

Во время полета аппарат длиной 50 метров совершил отключение двигателей, аэродинамическое торможение, повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение. Спустя короткое время после приземления у подножия ракеты было видно пламя, но комментатор SpaceX назвал это обычным явлением. Огонь был быстро потушен. Целью испытаний была мягкая вертикальная посадка ракеты.

Во время предыдущего испытательного полета прототипа Starship 30 марта непилотируемая ракета разбилась при посадке. В начале марта аппарат удалось посадить вертикально, но через несколько минут он взорвался из-за утечки метана, которая привела к возгоранию одного из двигателей. При первых аналогичных испытаниях в декабре и феврале прототипы Starship SN8 и SN9 взорвались при приземлении после суборбитального полета. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.

Перспективный корабль SpaceX

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну и Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки. В пилотируемом варианте он сможет брать на борт до 100 человек. В декабре 2020 года Илон Маск заявил, что Strarship сможет доставить людей на Марс в 2026 году.

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    Автор: Максим Нелюбин


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