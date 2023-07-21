Против осудившего войну офицера РФ возбудили уголовное дело

Тимофея Руденко восемь раз отправляли в спецприемник за антивоенную позицию. По словам офицера в отставке, силовики подвергали его избиениям и пыткам.

В России возбудили уголовное дело против офицера в отставке Тимофея Руденко. Об этом сообщили "Медиазона" и журнал "Холод" со ссылкой на мать бывшего военного Юлию Киселеву. Женщина уточнила, что ее сыну предъявили обвинение по части 2 статьи 205 УК - "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Судебное заседание состоится в пятницу, 21 июля.

Руденко работал военным психологом, но уволился со службы несколько лет назад. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину он публично осудил войну, опубликовав пост и несколько комментариев на эту тему в социальных сетях. В мае Руденко был задержан и с тех пор фактически не мог выйти из-под административного ареста - на выходе его вновь задерживали, обвиняя в "мелком хулиганстве". В течение года бывшего военного отправляли в спецприемник восемь раз.

По словам Руденко, силовики избивали его и пытали электрошокером, добиваясь "признания, что он террорист и готовил теракты в Москве и России в целом".

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