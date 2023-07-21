  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Права человекаРоссия

Против осудившего войну офицера РФ возбудили уголовное дело

Лиза Ламбрехт
14 мин. назад

Тимофея Руденко восемь раз отправляли в спецприемник за антивоенную позицию. По словам офицера в отставке, силовики подвергали его избиениям и пыткам.

https://p.dw.com/p/4UCqs
Акция протеста против политических репрессий в России (Фото из архива)
Акция протеста против политических репрессий в России (Фото из архива)Фото: DW/Y. Vishnevets

В России возбудили уголовное дело против офицера в отставке Тимофея Руденко. Об этом сообщили "Медиазона" и журнал "Холод" со ссылкой на мать бывшего военного Юлию Киселеву. Женщина уточнила, что ее сыну предъявили обвинение по части 2 статьи 205 УК - "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Судебное заседание состоится в пятницу, 21 июля.

Руденко работал военным психологом, но уволился со службы несколько лет назад. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину он публично осудил войну, опубликовав пост и несколько комментариев на эту тему в социальных сетях. В мае Руденко был задержан и с тех пор фактически не мог выйти из-под административного ареста - на выходе его вновь задерживали, обвиняя в "мелком хулиганстве". В течение года бывшего военного отправляли в спецприемник восемь раз.

По словам Руденко, силовики избивали его и пытали электрошокером, добиваясь "признания, что он террорист и готовил теракты в Москве и России в целом".

Смотрите также:

Как война в Украине разделила семьи и угрожает их будущему

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Прохожие на Театральной площади в Евпатории, февраль 2020 года

Крымский акционист приговорен к 15 годам за антивоенную акцию

Крымский акционист приговорен к 15 годам за антивоенную акцию

В мае 2022 года Богдан Зиза облил синей и желтой красками дверь "мэрии" Евпатории и бросил в нее "коктейль Молотова", назвав это антивоенной акцией. Теперь военный суд приговорил его к 15 годам колонии.
Правосудие и закон6 июня 2023 г.
external

Новый скандал в армии РФ: после мятежа Пригожина генералам надоело молчать? DW Новости (13.07.2023)

Новый скандал в армии РФ: после мятежа Пригожина генералам надоело молчать? DW Новости (13.07.2023)

В России за критику руководства Минобороны отстранили от должности командующего армией генерал-майора Ивана Попова. Его аудиообращение, адресованное к бывшим подчиненным, опубликовал депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев. На фоне скандала с мятежом Евгения Пригожина и ЧВК Вагнер, а также исчезновением генерала армии Сергея Суровикина эта история c генерал-майором Поповым вызвала огромный резонанс.
Политика13 июля 2023 г.35:12 мин.
external

Заговор против Путина: кто из российских силовиков заранее знал о мятеже Пригожина? DW Новости (28.06.2023)

Заговор против Путина: кто из российских силовиков заранее знал о мятеже Пригожина? DW Новости (28.06.2023)

Что говорят российские и западные эксперты о том, кто может быть причастен к организации мятежа и что их ждет? Как после мятежа Пригожина будет реформирована ЧВК "Вагнер" в России?
28 июня 2023 г.30:19 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Турецкий сухогруз TQ Samsun покидает морской порт Одессы (фото из архива)
Трансляция

Кирби не исключил подготовки РФ операции "под ложным флагом"

Конфликты13 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: карикатурный президент РФ Владимир Путин, сидя в кресле, смотрит телевизор. На экране Красная Шапочка поет: "А-а-а, в Африке реки вот такой ширины..." Путин на это отвечает: "И не просите - ни за что не поеду!"

Путин не едет на саммит БРИКС в ЮАР, или Дома безопаснее

Путин не едет на саммит БРИКС в ЮАР, или Дома безопаснее

Политика13 ч. назад
Статья на сайте Business Insider про возможные тайные сделки Rheinmetall с Россией в военной сфере

Rheinmetall в обход санкций продолжает работать в России?

Rheinmetall в обход санкций продолжает работать в России?

Экономика и бизнес11 ч. назад
Акция в Киеве памяти Павла Шеремета - его портрет держит в руках человек

Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены

Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены

Преступность16 ч. назад
Ландсхутская свадьба, 2023 год

Самая пышная свадьба средневековой Европы

Самая пышная свадьба средневековой Европы

Туризм17 ч. назад
Гитлер и офицеры. Штауффенберг - слева

Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

История22 ч. назад
Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива)

"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

Политика20 июля 2023 г.
На главную страницу