 Протесты в Беларуси продолжаются третий день | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.08.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси продолжаются третий день

Силовики еще днем начали в Минске так называемые превентивные задержания. В центр города стянуты подразделения ОМОНа и внутренних войск.

Силовики в центре Минска

В Беларуси третьи сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа. В середине дня вторника, 11 августа, в центр Минска выдвинулись подразделения ОМОНа и внутренних войск, сообщает ТАСС.  К вечеру участники акций протеста начали подходить к метро "Пушкинская". Все выходы из этой и еще нескольких центральных станций метрополитена перекрыты. Людей отправляют обратно на платформы.

Силовики пытаются не допустить скопления людей. Они патрулируют окрестности станции и задерживают предполагаемых участников протестных акций.

На несколько минут в Минске была остановлена работа одной из двух веток метро, после того как на станции "Октябрьская" мужчина вышел на пути с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". Когда мужчина ушел с путей, движение поездов возобновилось.

Местные СМИ сообщают, что в столице страны и других областных центрах снова начались проблемы с интернетом.

Силовики жестко подавляли выступления оппозиционеров, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. За два дня протестов были задержаны более 5000 человек. Свыше 200 человек получили травмы, один демонстрант погиб после детонации у него в руках взрывного устройства.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Без применения силы обошлось только в двух городах

    И, по сообщения в СМИ, в Кобрине и Бобруйске их услышали - и разгонять протесты не стали. Однако эти города стали исключением.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Спецсредства против протестующих

    Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады против автозаков

    На проспекте Победителей в Минске протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу силовикам.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Число пострадавших

    По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем в результате наезда на него спецтехники на столичном проспекте Победителей. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. Они ознаменовались целом рядом проявлений насилия, причем как со стороны силовиков, так и со стороны демонстрантов.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Применение техники и спецсредств

    Во вторую ночь протестов в Минске была замечена военная техника, которая раньше не использовалась для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий показано, как протестующие пускают в ход коктейли Молотова. А силовики забрасывают движущийся по улице автомобиль свето-шумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 18:56

Протесты в Минске: кто победил на выборах в Беларуси на самом деле? DW Новости

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Более 5000 задержанных и первый погибший в ходе протестов, отъезд Тихановской в Литву и критика жестких действий Лукашенко. Что происходит в Беларуси после президентских выборов?  

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