Протесты в Беларуси: ОМОН запер протестующих в костеле

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 27 августа.
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В Минске бойцы ОМОНа закрыли протестующих в здании Красного костела. Как сообщает онлайн-издание Tut.by, 26 августа около 20.30 мск ОМОН начал разгонять людей, собравшихся на площади Независимости. Некоторые из них попытались укрыться в костеле. В свою очередь силовики "затолкали" внутрь здания тех, кто стоял на крыльце, и заблокировали двери. В это время на площади начались задержания. Покинуть костел запертым в нем людям удалось лишь спустя 40 минут.
Реагируя на инцидент, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкийпредупредил государственные органы Беларуси и руководство силовых структур, что подобные действия являются "недопустимыми и незаконными". Его заявление с выражением протеста против действий силовиков опубликовано на сайте catholic.by.
Хроника протеста в Беларуси 26 августа.
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