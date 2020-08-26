Протесты: В Минске задержана съемочная группа немецкого телеканала ZDF

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями четверга, 27 августа (время мск).
После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. Хроника событий четверга, 27 августа (время мск).
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В Минске задержана съемочная группа немецкого общественно-правового телеканала ZDF, в настоящее время ее местонахождение неизвестно, сообщает корреспондент DW со ссылкой на белорусского ассистента группы - Илью Кузнецова.
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Сотрудники Национального академического драматического театра имени Горького поставили подписи под обращением, в котором осудили акты насилия в Беларуси и выразили поддержку коллегам из академического театра имени Янки Купалы, сообщает "Интерфакс". "Мы, члены коллектива Национального академического драматического театра имени Горького, как и весь белорусский народ, выражаем глубокую обеспокоенность сложившейся в стране обстановкой. Призываем немедленно остановить беспрецедентные акты насилия и унижения человеческого достоинства со стороны сотрудников силовых структур в отношении мирных граждан. Настаиваем на незамедлительном привлечении к ответственности лиц, непосредственно принимавших участие в неправомочных задержаниях, пытках, избиениях, а также лиц, непосредственно руководивших их действиями и отдававших преступные приказы", - говорится в обращении, распространенном в четверг в Минске.
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Как сообщил DW представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, всего вечером 27 августа в центре Минска были задержаны более 30 корреспондентов белорусских и иностранных СМИ. "Мы столкнулись с очередным грубым вмешательством в работу журналистов. Сотрудники милиции персонально задерживали сотрудников прессы. Очевидно, это было сделано для того, чтобы не дать журналистам снимать события, которые сегодня происходили в Минске", - считает Горецкий. По данным DW, часть задержанных журналистов поздно вечером в четверг выпустили после удаления с их гаджетов фото и видео.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства, Беларуси". "Определять будущее своей страны - дело белорусского народа", - сказал он в четверг, 27 августа, в интервью информационному агентству Reuters.
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Главы МИД РФ и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей в телефонном разговоре высказались за скорейшую нормализацию ситуации в Беларуси через национальный диалог при соблюдении норм конституции и уважении правопорядка в республике, сообщили в четверг в МИД России. "Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг", - отметили на Смоленской площади.
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Власти Беларуси не проявили интереса к предложению Эстонии о визите в Минск глав правительств и министров иностранных дел трех стран Балтии. Об этом в четверг сообщил порталу телерадиовещания ERR премьер-министр Эстонии Юри Ратас. "Мы контактировали с МИД и канцелярией премьер-министра Беларуси. Оттуда поступило сообщение, аналогичное отправленным всем руководителям ЕС, что контакты нежелательны", - сказал он. По словам эстонского премьера, избежание международного общения и контактов - неверный путь решения ситуации в Беларуси, поскольку такое международное общение сейчас необходимо. Ратас отметил, что премьер-министры и министры иностранных дел Балтии желали встретиться в Минске с главами правительства и МИД Беларуси, а также с представителями гражданского общества. Встречи с президентом Александром Лукашенко не планировалось.
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Временный поверенный в делах Польши был вызван в четверг в МИД Беларуси. "Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь", - сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство. Внимание польского дипломата "обращено на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц", говорится в сообщении МИД Беларуси.
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В Минске на акции протеста в четверг было задержано около 100 человек, сообщают правозащитники. "97 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста", - говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Правозащитный центр приводит список задержанных, среди них - фамилии журналистов. По информации центра, список обновляется.
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Видео с акции протеста в Минске, которое корреспондентка DW успела передать до задержания силовиками.
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Координационный совет белорусской оппозиции выразил надежду, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко будет строить диалог с реальной, а не мнимой оппозицией. "Если Лукашенко попытается подменить реальные политические силы, которые представляют общество, своими доверенными лицами или любым иным фиктивным способом, это будет не диалог с обществом, а с самим собой", - сказал член президиума совета Максим Знак.
Ранее в четверг Лукашенко заявил, что готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, а также с "вменяемыми" представителями оппозиции. Однако "под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", приводит госагентство БелТА его слова.
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Журналисты, "остановленные в Минске сотрудниками правоохранительных органов", будут отпущены после проверки документов, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. "Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", - написала Чемоданова в своём Телеграм-канале. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, будут отпущены, подчеркнула она.
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Депутат Палаты Представителей, глава комиссии по правам человека Геннадий Давыдько на встрече с избирателями в Библиотеке имени Янки Купалы в Минске 27 августа сообщил, что депутаты инициируют созыв внеочередной сессии Палаты представителей для проведения парламентских слушаний по поводу необъявленного чрезвычайно положения в Беларуси, передает корреспондент DW.
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Омоновцы начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске. Tut.by помешает видео о действиях силовиков.
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В Минске в четверг вечером, 27 августа, задержана корреспондент DW Александра Богуславская. Журналистку, которая освещала акцию протеста оппозиции, задержали на площади Свободы "для проверки документов".
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Футболисты футбольного клуба "Молодечно" перед матчем с "Мелиоратором", прошедшем вечером 26 августа, минутой молчания почтили память своего болельщика Никиты Кривцова, пропавшего после протестов 12 августа. Молодечненские футболисты вышли на поле в майках с изображением Никиты и надписью: "Помним. Скорбим". По версии МВД, Кривцова нашли повешенным в лесу через полторы недели. Семья не верит в официальную версию, так как вопреки утверждениям МВД известно, что Кривцова задержали во время акции протеста. Игра прошла в рамках 17-го тура Чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги группы "А". Накануне Белорусская федерация футбола приняла решение проводить все игры в различных турнирах без зрителей "в связи со сложившейся обстановкой", не объяснив, что это за "обстановка".
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Координационный Совет белорусской оппозиции считает недопустимым формирование на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования в Беларуси, поскольку это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном в четверг. "Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси", - говорится далее в документе. Координационный совет подчеркивает, что "основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение". "Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов", - заявил координационный совет.
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В Минске на площади Независимости задержаны не менее 20 журналистов, сообщает корреспондент DW. Их отправили в стоящий на площади автобус для "проверки документов". На площади вечером запланирована акция солидарности в связи с действиями силовиков в среду у Красного костела. Протестующие только начинают собираться на площади, сейчас их там около 200 человек. Как сообщило Euroradio, журналистов доставили в отделение милиции Октябрьского района Минска. "Проверка документов" у них может занять до 3 часов, примерно столько будет проходить акция на площади Свободы. Видео Tut.by о задержании журналистов.
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Постановление белорусского Совбеза №1 "О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь", подготовленное по результатам заседания 24 августа, утратило силу, так не будучи опубликованным. На официальном сайте правовой информации Республики Беларусь на странице, где должно быть размещено постановление, в четверг было написано "документ утратил силу". Далее говорится, что "текст документа в настоящий момент проходит обработку и будет помещен в эталонный банк данных правовой информации в ближайшее время".
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Украина готова предоставить защиту гражданам Беларуси, которых преследуют власти в их стране, написал в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. Хотя украинские власти ограничили въезд в страну с 29 августа по 28 сентября, чтобы предотвратить распространение коронавируса, граждане Беларуси, нуждающиеся в защите, могут прибыть в пункты пропуска на украинской границе и сообщить об этом пограничникам, заявил Шмыгаль. Согласно украинскому законодательству, глава Госпогранслужбы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через границу.
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Посол Беларуси в Варшаве в четверг вызван в польский МИД. "В связи с неоднократными необоснованными обвинениями белорусских властей в адрес Польши сегодня в МИД вызван посол Республики Беларусь", - сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в Twitter.
В четверг действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз обвинил Польшу во враждебных намерениях. По его словам, в Варшаве "спят и видят", как присоединить к себе Гродненскую область. Кроме того, Лукашенко обвинил Польшу и другие европейские страны во вмешательстве во внутренние дела из-за выборов президента.
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Польша намерена восстановить порядок выдачи виз белорусам, действовавший до пандемии коронавируса. С завтрашнего дня польские консульства в Беларуси смогут упростить выдачу виз, заявил в четверг телеканалу Polsat Михал Дворчик, глава канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого. В настоящее время из-за пандемии на въезд в Польшу разрешен студентам польских вузов, водителям-международникам, обладателям карты поляка, а также белорусам, имеющим разрешение на работу.
В среду Матеуш Моравецкий сообщил, что в Польшу без получения виз прибыли на лечение несколько десятков белорусов, пострадавших во время акций протеста.
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Эстония вслед за Литвой и Латвией решила ввести санкции против лиц, виновных в фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных участников протестов. Этим лицам будет запрещен въезд в страну. "В то же время санкции не должны нанести ущерба обычным гражданам Беларуси", - подчеркнул представитель правительства Эстонии. Список лиц, пропавших под санкции, будет установлен отдельным решением министра иностранных дел. Штрафные меры будут действовать независимо от тех, которые планирует ввести Евросоюз.
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Женщины выстроились в "цепь солидарности" вокруг Красного костела на площади Независимости в центре Минска, сообщает корреспондент DW. В акции участвовали более 100 женщин, несмотря на начавшийся дождь и на требование милиции разойтись. Накануне вечером белорусские силовики разогнали участников акции протеста на площади Независимости и заблокировали около сотни человек в Красном костеле, выставив пост на входе в здание. Некоторые участники акции были задержаны. Действия силовиков вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси.
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Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил студентам, которых "подзуживают в политическом отношении", отменой отсрочки от службы в армии, если они продолжат участвовать в акциях протеста. По его словам, руководство вузов отвечает за ситуацию в них, и "они ответят, как и руководители промышленных предприятий".
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Протесты в Беларуси не идут на спад, заявила в четверг экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью радиостанции "Эхо Москвы". "Они идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень накала может понижаться, но на выходных все вернется в свое русло", - сказала она. По мнению Тихановской, белорусы больше не готовы принимать президента Лукашенко, они ему больше не доверяют, поэтому "будут идти до победы".
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Две трети россиян называют причиной протестов в Беларуси против официальных результатов выборов президента "провокации зарубежных сил и белорусской оппозиции". Согласно опросу "Левада-центра", проведенному с 20 по 26 августа, 39% опрошенных заявили о провокации из-за границы, еще 24% опрошенных винят в протестах белорусскую оппозицию. В то же время, по мнению 28% респондентов, к протестам привела усталость белорусов от слишком долгого правления Лукашенко, 23% назвали причиной волнений фальсификацию результатов выборов, 17% видят причины протестов в жестокости милиции.
++14.00++
В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть задействованы в Беларуси для помощи действующему президенту Александру Лукашенко. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия". По словам Путина, об этом его попросил Лукашенко. "Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой", - сказал Путин.
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В Беларуси уволен директор Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) "Кардиология" Александр Мрочек. В приказе, подписанном 27 августа, говорится, что трудовые отношения с ним прекращены по инициативе нанимателя, которым является Минздрав страны. Объявить об увольнении в РНПЦ в четверг прибыл и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.Ранее Мрочек в газете "Беларусь сегодня" выступил против применения насилия в отношении участников акций протеста и за исключительно мирное решение политических конфликтов.
Сотрудники РНПЦ "Кардиология" направили обращение в администрацию президента, Совет министров, министерство здравоохранения и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения с просьбой сохранить Мрочека в должности главы центра. Подписи под ним заполнили девять листов, сообщает Tut.by.
++13.15++
На неформальной встрече в Берлине 27-28 августа главы МИД стран Евросоюза обсудят санкции против лиц, ответственных за применение насилия к участникам протестов, а также за фальсификации на выборах президента Беларуси. Об этом в четверг сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Очень важно обсудить уровень санкций, против кого они будут введены", - заявил он. По словам политика, принятие санкций не планируется, поскольку это неформальная встреча.
++13.00++
Европейские дипломаты на закрытой встрече с главой МИД Беларуси Александром Макеем заявили о недопустимости преследования оппозиции на представленных властями основаниях. Об этом сообщило в четверг после встречи представительство ЕС в Минске. Главы дипломатических представительств стран ЕС считают, что на акциях протеста в связи с президентскими выборами в Беларуси аресты производились исключительно по политическим мотивам.
++12.40++
Мария Колесникова, входящая в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, в четверг прибыла на допрос в Следственный комитет Беларуси. "Я пришла сюда по повестке, как свидетель. Мы посмотрим там по ходу беседы и примем решение, как будем действовать - давать показания или нет", - сказала она журналистам. Из-за создания Координационного совета было возбуждено уголовное дело о призывах к захвату власти.
Колесникова сообщила, что, несмотря на допросы членов координационного совета, его состав за последние дни увеличился вдвое. "Нам подано уже порядка двух тысяч заявлений на участие в расширенном составе совета", - сказала она.
++12.25++
Пограничники не впустили грузовой автомобиль с 20 тоннами гуманитарной помощи бастующим сотрудникам белорусских предприятий, которую организовал польский независимый профсоюз "Солидарность", сообщил в четверг Телеграм-канал Nexta Live. Свое решение они мотивировали якобы отсутствием необходимых документов у грузоотправителя.
++12.05++
Послы европейский стран собрались в МИД Беларуси на закрытую встречу с главой ведомства Владмиром Макеем, сообщило в четверг издание Tut.by. По его данным, встреча организована по инициативе МИД.
Днем ранее посол Евросоюза и послы стран ЕС в Минске выразили поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами насилия в ходе предвыборной кампании и протестов против официальных результатов выборов президента. Дипломаты подчеркнули, что граждане Беларуси действовали и протестовали мирно против нарушения их фундаментальных прав, говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства Евросоюза в Беларуси. В документе выражена солидарность с жертвами насилия, а также активистами гражданского общества, которые делают все возможное, чтобы задокументировать свидетельства противозаконных действий для полного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений и привлечения виновных к ответственности.
++11.35++
Адвокату Ольги Ковальковой Евгению Маслову не позволили встретиться с подзащитной, находящейся в изоляторе на Окрестина в Минске, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщается в четверг на странице Ковальковой в Facebook. Кроме того, Ковальковой отказали в ознакомлении с копией жалобы на решение Заводского суда о привлечении ее к административной ответственности. 25 августа она получила 10 суток административного ареста по обвинению в проведении несанкционированного массового мероприятия и неповиновении законным требованиям милиции. Адвокат подает жалобы в Минский городской суд и прокуратуру на нарушение права Ковальковой на защиту.
++11.00++
Минская милиция освободила без составления протокола белорусского журналиста Артема Ляву, задержанного накануне. Корреспондент газеты "Новый час" и телеканала "Белсат" после съемки задержаний протестующих на площади Независимости 26 августа возвращался на машине домой. По словам заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Бориса Горецкого, во время поездки его заблокировал микроавтобус с силовиками. Ляву доставили в Октябрьский РОВД Минска и продержали там до утра. Во время нахождения в милиции Ляве не дали возможности ни с кем связаться по телефону.
++10.45++
По словам министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), целью Евросоюза в ситуации с Беларусью является защита прав человека, а не скорейшая интеграция страны в ЕС и НАТО.
Права человека, свобода мнений и право на собрания - одни из основных ценностей ЕС, напомнил Мас. "Мы их защищаем и в Европе, и за ее пределами", - заявил министр в эфире общественно-правового телеканала ZDF. Мас подчеркнул, что ЕС стремится сделать возможным диалог между оппозицией и Лукашенко.
++09.45++
Митрополит Минско-Могилёвский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сделал заявление в связи с инцидентом у храма святого Симеона и святой Елены в Минске.
"Находясь за границей, я с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооруженными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костеле, имевшем место 26 августа… - цитирует слова митрополита сайт Catolic.by. - В соответствии с Конституцией Республики Беларусь люди имеют право молиться, свободно заходя для этого в костел и выходя из него. Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания…
Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костёла святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь".
++08.30++
Правительство Эстонии в четверг рассмотрит проект постановления об установлении санкций в связи с ситуацией в Беларуси. "Целью проекта является установление запрета на въезд лиц, в отношении которых есть основания считать, что они ответственны за фальсификацию итогов голосования, насилие или нарушение прав человека в Белоруссии или помогали этому", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
++07.00++
В Витебске на зданиях, где установлена световая реклама, появляются бегущие строки с лозунгами, которые звучат на мирных акциях протеста, сообщает Tut.by со ссылкой на "Витебский курьер news". Жители видели бегущую строку со словами "Жыве Беларусь! Жыве вечна! Требуем свободу политзаключенным! Требуем честные выборы! Караева под суд!".
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После того как омоновцы в Минске на 40 минут закрыли участников протеста в костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красном костеле), несколько белорусских Telegram-каналов, в том числе Nexta Live и "Беларусь головного мозга", призвали своих пользователей выйти на акцию протеста против произвола силовиков. Она должна состояться вечером 27 августа в Минске в районе площади Свободы. Организаторы сообщили, что приглашают на нее "верующих всех конфессий и просто неравнодушных белорусов".
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Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон выразил поддержку белорусскому народу, участвующему в акциях протеста против итогов выборов 9 августа. "Сегодня я разговаривал со Светланой Тихановской. Франция и Европа поддерживают народ Беларуси", - написал политик на своей странице в микроблоге Twitter. "Репрессиям должен быть положен конец. Беларуси необходим национальный и демократический диалог", - добавил Бон.
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В Минске бойцы ОМОНа закрыли протестующих в здании Красного костела. Как сообщает онлайн-издание Tut.by, 26 августа около 20.30 мск ОМОН начал разгонять людей, собравшихся на площади Независимости. Некоторые из них попытались укрыться в костеле. В свою очередь силовики затолкали внутрь здания тех, кто стоял на крыльце, и заблокировали двери. В это время на площади начались задержания. Покинуть костел запертым в нем людям удалось лишь спустя 40 минут.
Реагируя на инцидент, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкийпредупредил государственные органы Беларуси и руководство силовых структур, что подобные действия являются "недопустимыми и незаконными". Его заявление с выражением протеста против действий силовиков опубликовано на сайте Catholic.by.
Хроника протеста в Беларуси 26 августа.
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