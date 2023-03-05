Афины: протесты из-за столкновения поездов вылились в стычки

Перед зданием парламента собрались около 12 000 человек. Некоторые поджигали мусорные баки и бросали бутылки с зажигательной смесью, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Перед парламентом Греции в Афинах в воскресенье, 5 марта, произошлижесткие столкновения полиции и демонстрантов, принявших участие в акции протеста в связи с серьезной железнодорожной катастрофой в стране. Некоторые протестующие поджигали мусорные баки и бросали бутылки с зажигательной смесью, на что полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, сообщило агентство AFP.

По данным полиции, перед зданием парламента собрались около 12 000 человек. Они выпустили в небо сотни черных воздушных шаров в память о погибших в результате аварии вблизи города Лариса.

Ранее в этот же день премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил прощения у родственников жертв катастрофы. "Недопустимо, чтобы в Греции в 2023 году два поезда двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути и ​​этого никто не заметил", - указал глава правительства в обращении к нации в Facebook.

Крупнейшая железнодорожная авария в истории страны

Незадолго до полуночи 28 февраля на линии между Афинами и портовым городом Салоники вблизи города Лариса произошло лобовое столкновение пассажирского и товарного поездов. По данным оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находились не менее 350 человек. 57 человек погибли. Это была самая страшная железнодорожная катастрофа в истории страны, которая вызвала широкие протесты. Тысячи людей осудили неспособность властей модернизировать железнодорожную сеть Греции.

После аварии был арестован начальник станции города Лариса. Он признал, что не смог направить поезда на разные пути. 59-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности и причинении телесных повреждений по неосторожности.

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