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Столкнувшиеся в Греции поезда
Столкнувшиеся в Греции поездаФото: Thanos Floulis/REUTERS
КатастрофыГреция

При столкновении поездов в Греции погибли минимум 26 человек

Даниил Сотников
23 мин. назад

В результате столкновения пассажирского и грузового поезда в Греции погибли по меньшей мере 16 человек, 85 получили ранения.

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В Греции в ночь на среду, 1 марта, столкнулись два поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек, еще 85 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спасательные службы страны.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в районе города Лариса в 370 км от Афин, сообщил в эфире новостного телеканала ERT NEWS официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис. 270 пассажирам после аварии не потребовалась медицинская помощь, они были эвакуированы и на автобусах отправлены в Салоники.

Причины, почему два поезда оказались на одном пути, пока не установлены.

Число погибших может возрасти

Спасательные работы продолжаются. Губернатор региона Костас Агорастос заявил, что число раненых и погибших может увеличиться. По его словам, четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельс, а первые два - "почти полностью разрушены".

Железнодорожная компания-оператор Hellenic Train сообщила, что "произошло лобовое столкновение двух поездов - товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники". "В момент столкновения на борту находились около 350 пассажиров. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Hellenic Train, которые участвовали в спасательных работах и оказывали помощь путешественникам", - говорится в заявлении компании.

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