Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"

Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.
Смотрите также:
Приход полиции в квартиры к главному редактору "Проекта" Роману Баданину и журналистке издания Марии Жолобовой связан с делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера из Санкт-Петербурга, возбужденным еще в 2017 году.
После обыска и изъятия техники в квартире депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе доставили в Следственный комитет. На протяжении нескольких часов к ней не пускали адвоката.