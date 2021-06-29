 Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов ″Проекта″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.06.2021

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Россия

Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"

Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.

Kарикатура Сергея Елкина: палачи с топорами и в красных капюшонах протягивают мужчине, открывшему им дверь квартиры, бумагу со словом Ордер. Один из них говорит: Мы к вам с обыском!.

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    Автор: Сергей Елкин


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