Прокурор в Воронеже запросил 9 лет для американца Гилмана

На заседании Центрального районного суда Воронежа в четверг, 3 октября, обвинение попросило приговорить гражданина США Роберта Гилмана к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности преступлений. Ранее суд по новому уголовному делу американца заслушал сторону обвинения, показания потерпевших и свидетелей.

По версии следствия, Гилман, отбывающий наказание в колонии, с 30 сентября по 14 ноября 2023 года избил следователя Следственного комитета РФ, а также инспекторов колонии и СИЗО. Подсудимый признал, что бил потерпевших. По его словам, инспектора в колонии и следователя он ударил за то, что оба, по его мнению, оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО - за то, что во время личного досмотра тот "сделал больно" его гениталиям. Произнося последнее слово, Роберт Гилман убеждал суд в том, что не мог иначе поступить в сложившейся ситуации.

Его адвокат попросила суд "применить минимально возможную меру наказания". Она отметила, что Гилман признал вину и раскаялся, способствовал раскрытию преступления, давая подробные показания, а также попросила обратить внимание на состояние здоровья подзащитного.

Суд назначил оглашение приговора на 7 октября.

Робери Гилман находится в колонии с 2022 года

По информации Следственного комитета РФ, 17 января 2022 года Роберт Гилман в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил американца к 4,5 годам колонии общего режима. Защита подала апелляцию, в результате Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.

В настоящее время в российских тюрьмах и колониях находятся не менее десяти граждан США.