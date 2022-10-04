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Фото: Sergey Nepsha/Zoonar/picture alliance
Правосудие и законРоссия

В России ударивший полицейского американец получил 4,5 года

Даниил Сотников
52 мин. назад

Суд в Воронеже признал виновным гражданина США Роберта Гилмана и отправил его в колонию на 4,5 года за удар полицейского ногой.

https://www.dw.com/ru/v-voroneze-udarivsij-policejskogo-amerikanec-polucil-45-goda-turmy/a-63331461

Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США Роберта Гилмана к 4,5 годам исправительной колонии общего режима по делу о нападении на сотрудника полиции, сообщает агентство "Интерфакс" во вторник, 4 октября.

Суд признал 28-летнего мужчину виновным по ч.1 ст.318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, в январе этого года Гилман агрессивно себя вел и конфликтовал с сотрудниками РЖД в поезде "Сухум-Москва". В Воронеже его сняли с поезда и доставили в отдел полиции, где, как утверждает следствие, он "нанес одному из полицейских не менее двух ударов ногами в область левой голени".

Гилман признал вину, извинился и просил о снисхождении

В ходе предварительного и судебного следствия Гилман признал свою вину. Выступая с последним словом, он попросил суд не сажать его в тюрьму, заявив, что "жалеет о своем поступке и уже встал на путь исправления", писал "Коммерсант".  

"Наказание, которое требует мне сторона обвинения, слишком серьезное и не соответствует тому, что я фактически совершил. В нем не отражены компенсации потерпевшему, которые я сделал. Я попросил у него прощения, и он меня простил. Я жалею о поступке. И сейчас я прошу прощения у Российской Федерации",- сказал Гилман.

Кроме того, выступая на русском языке, он сказал, что хочет остаться жить в России. "Прошу относится ко мне снисходительно. Я приехал в Россию, чтобы жить и учиться здесь, получить гражданство и завести семью. То, что я совершил, для меня не норма, а стечение обстоятельств и случайность", - обратился он к судье. В итоге суд назначил ему тот же срок, что и запрашивала прокуратура.

Защита будет обжаловать приговор и инициировать обмен с США

Адвокат Гилмана Валерий Иванников после оглашения приговора сообщил, что защита будет обжаловать его. "Мы будем обжаловать, будем просить апелляционную инстанцию о снижении наказания - намного меньше, чем в настоящем приговоре было озвучено", - сказал он.

Кроме того, адвокаты планируют обратиться к властям США с целью инициирования обменного процесса, чтобы Гилман вернулся домой, рассказал Иванников.

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