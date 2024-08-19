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В Приморье суд оставил в силе приговор американцу Блэку

Александра Иванова
19 августа 2024 г.

Суд первой инстанции приговорил военнослужащего США Гордона Блэка к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже.

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Американец Гордон Блэк в российском суде, июнь 2024 года
Американец Гордон Блэк в российском суде, июнь 2024 годаФото: Tatiana Meel/REUTERS

Апелляционную жалобу защиты американца Гордона Блэка на решение суда первой инстанции, приговорившего его к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима, Первомайский районный суд Владивостока в понедельник, 19 августа, оставил без удовлетворения.

Адвокаты гражданина США просили отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение. "Будем продолжать добиваться оправдания. Направим кассационную жалобу в Девятый кассационный суд во Владивостоке", - цитирует защитницу Блэка Ингу Кириченко газета "Коммерсант".

Приговор гражданину США Гордону Блэку в Приморье

В июне 2024 года Первомайским райсуд Владивостока признал американского военнослужащего Гордона Блэка виновным по делу об угрозе убийством и краже и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии.

Мужчина был в мае задержан во Владивостоке, куда он приехал, чтобы навестить российскую подругу Александру Ващук, с которой он познакомился в ходе службы в Южной Корее через приложение по поиску знакомств. Согласно материалам дела, Блэк в ходе ссоры схватил девушку за шею, и Ващук восприняла это как "реальную угрозу своей жизни".

Американец также обвинялся в краже из кошелька потерпевшей 10 тысяч рублей. По первому пункту максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы, по второму - до двух лет. Обвинение просило приговорить Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии.

Сам мужчина отрицал факт избиения девушки. Что касается обвинения в краже, то защита американца настаивала, что ему не было смысла воровать у Ващук 10 тысяч рублей, поскольку его зарплата - 7 тысяч долларов США.

Гордону Блэку 34 года. Начальство отправило его в Южную Корею в командировку, по окончании службы он должен был вернуться в США, но перед возвращением заехал во Владивосток, чтобы навестить Александру Ващук, где между ними и произошла ссора.

В последнем слове Блэк заявил, что "за время, которое провел в тюрьме, он потерял карьеру, не может увидеть своих детей", а потерпевшей посоветовал пройти терапию по сдерживанию агрессии, передает агентство "Интерфакс".

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