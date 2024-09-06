Прокурор МУС: Монголии придется объяснить визит Путина

Прокурор МУС Карим Хан не сомневается в том, что рано или поздно президент РФ окажется на скамье подсудимых.

Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС, заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью британской медиакомпании ВВС, обнародованном в четверг, 5 сентября.

"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет обнаружено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предвосхищать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", - сказал прокурор.

Хан заявил, что не сомневается в том, что рано или поздно президент РФ Владимир Путин окажется на скамье подсудимых в Гааге. Прокурор напомнил, что многие влиятельные в прошлом лица оказывались в конце концов под судом. В качестве примера он привел политических лидеров бывшей Югославии.

"Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, обладавшие в прошлом большой властью у себя в стране и в регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых. Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что вздумается, пользуясь властью, не ограниченной более высокой ответственностью, то его пространство для маневра сужается", - сказал Карим Хан.

По словам Хана, принять решение о выдаче ордера на арест Путина было несложно. "Я побывал на месте событий (в Украине - Ред.), и когда ты слышишь истории, свидетельства, видишь разрушения, слышишь высказывания разных людей, включая высказывания Владимира Путина и Львовой-Беловой, применить всю строгость закона было несложно", - пояснил прокурор МУС.

Ордер МУС на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд еще в марте 2023 года выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в военных преступлениях, совершенных в ходе войны в Украине. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным, а Следственный комитет России сам возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. В СКР заявили, что преследование Путина "носит заведомо незаконный характер".

Владимиру Путину из-за ордера пришлось отказаться от поездок в страны, подписавшие Римский статут и тем самым обязавшиеся выполнять распоряжения МУС. Так в июле 2023 года он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, хотя власти страны давали понять, что не станут его задерживать. На этой неделе российский президент совершил визит в Монголию, присоединившуюся к Римскому статуту, но вместо ареста Путина встретили красной ковровой дорожкой.