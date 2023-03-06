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Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova
ПолитикаРоссия

Прокуратура запретила Transparеncy International в России

Виталий Кропман
12 мин. назад

"Организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - утверждают в Генпрокуратуре РФ.

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Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации Transparеncy International  нежелательной на территории Российской Федерации. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства в понедельник, 6 марта, деятельности организации "со штаб-квартирой в Берлине, руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран... явно выходит за рамки декларированных целей и задач".

 

"Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - заявили в прокуратуре, не разъяснив, в чем суть претензий, и не приведя никакой другой информации, объясняющий причины внесения в список "нежелательных".

Исследователи коррупции по всему миру

Transparency International - неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Она была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по восточной Африке Петером Айгеном (Peter Eigen) в Берлине. На сегодняшний день отделения Transparency International работают более чем в 100 странах мира.

Минюст РФ в апреле 2015 года внес российское отделение Transparency Internationalв реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".

В январе 2023 года Transparency International опубликовала ежегодный индекс восприятия коррупции, согласно которому Россия опустилась на один пункт: с 136 места в 2021 году до 137 места в 2022 году с показателем индекса восприятия коррупции (ИВК) на уровне 28 баллов. В своем отчете эксперты организации заявили, что коррупция в России "носит повсеместный характер".

Смотрите также:

Индекс восприятия коррупции: позиции РФ почти не изменились

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