В Австрии расследуют дело экс-главы Нацбанка Украины

Прокуратура Австрии по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование в отношении бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. "Могу подтвердить, что ведется расследование в связи с хищением и отмыванием денег", - заявил агентству AFP в среду, 7 февраля, представитель прокуратуры. Других подробностей он не привел.

По данным газеты Der Standard , с осени 2022 года Шевченко находится в Австрии и подал там ходатайство о предоставлении убежища. Украина отправила запрос на экстрадицию банкира, но австрийские суды его отклонили, утверждает издание. В Вене заявляют, что выдача подозреваемого Киеву невозможна из-за продолжающейся войны. В то же время преступления, в которых обвиняют Шевченко в Украине, наказуемы и в Австрии, отмечает Der Standard.

Кирилл Шевченко с 2014 по 2020 годы был председателем правления государственного "Укргазбанка", затем на протяжении двух лет возглавлял Национальный банк Украины. Осенью 2022 года он ушел с этой должности "в силу причин, связанных со здоровьем". Вслед за этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Кириллу Шевченко и группе топ-менеджеров "Укргазбанка" подозрения в хищении 200 млн гривен (около 5,5 млн евро), а позднее объявило Шевченко в международный розыск. Экс-глава Нацбанка все обвинения отвергает и утверждает, что на родине его преследуют по политическим мотивам.

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