Производство Aurus в Шушарах отложено на неопределенный срок

Запуск производства автомобилей представительского и высшего класса Aurus на бывшем заводе Toyota в Шушарах под Санкт-Петербургом отложен на неопределенный срок. Об этом сообщило издание "Ведомости" в четверг, 28 ноября.

27 ноября на полях международной выставки-форума "Российский промышленник" врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов также заявил, что производство этих автомобилей не запустят до конца текущего года. В мае 2024 года вице-премьер Денис Мантуров обещал запустить производство Aurus в Шушарах до 2025 года.

Собеседники "Ведомостей" объяснили сдвиг сроков тем, что Aurus не смог договориться с потенциальным партнером из Китая о сотрудничестве. Один из источников издания уточнил, что в Шушары планировалось привлечь китайский Hongqi (люксовое подразделение FAW), но инвестор отказался от сотрудничества, возможно из-за санкций. В санкционный список компания Aurus попала в феврале 2024 года.

Представитель Минпромторга заверил издание, что планы по запуску серийного производства автомобилей в Шушарах остаются актуальными, подчеркнув, что сроки "являются гибкими". Ранее в Минпромторге РФ обещали, что в конце 2025 года серийное производство модели Aurus Senat начнется на заводе в Елабуге.