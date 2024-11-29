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Экономика и бизнесРоссия

Производство Aurus в Шушарах отложено на неопределенный срок

Сергей Куприков
29 ноября 2024 г.

Российским властям не удалось привлечь китайского инвестора для производства автомобилей представительского и высшего класса.

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Лимузин Aurus
Лимузин AurusФото: Gavriil Grigorov/Russian President Press Office/TASS/dpa/picture alliance

Запуск производства автомобилей представительского и высшего класса Aurus на бывшем заводе Toyota в Шушарах под Санкт-Петербургом отложен на неопределенный срок. Об этом сообщило издание "Ведомости" в четверг, 28 ноября.  

27 ноября на полях международной выставки-форума "Российский промышленник" врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов также заявил, что производство этих автомобилей не запустят до конца текущего года. В мае 2024 года вице-премьер Денис Мантуров обещал запустить производство Aurus в Шушарах до 2025 года.

Собеседники "Ведомостей" объяснили сдвиг сроков тем, что Aurus не смог договориться с потенциальным партнером из Китая о сотрудничестве. Один из источников издания уточнил, что в Шушары планировалось привлечь китайский Hongqi (люксовое подразделение FAW), но инвестор отказался от сотрудничества, возможно из-за санкций. В санкционный список компания Aurus попала в феврале 2024 года.

Представитель Минпромторга заверил издание, что планы по запуску серийного производства автомобилей в Шушарах остаются актуальными, подчеркнув, что сроки "являются гибкими". Ранее в Минпромторге РФ обещали, что в конце 2025 года серийное производство модели Aurus Senat начнется на заводе в Елабуге.

 

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