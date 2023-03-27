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Фото новорожденногоФото: Lisi Niesner/REUTERS
ОбществоГлобальные темы

Прогноз: Население Земли может достигнуть пика в 2050 году

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Модель Earth4All в рамках инициативы Римского клуба говорит, что показатели пика численности населения Земли могут быть ниже ожидавшихся ООН. При сохранении тенденций развития они могут составить 8,6 млрд в 2050 году.

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Численность населения Земли может достигнуть пика в 8,6 млрд в 2050 году и снизится до 7 млрд к 2100 году при сохранении нынешних тенденций развития. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил британский журнал New Scientist. Он сослался на модель Earth4All, разработанную в рамках инициативы международной общественной организации Римский клуб.

При этом предполагаемый показатель к 2100 году - на 2-3 млрд меньше, чем по другим прогнозам.

Если власти будут инвестировать в сокращение бедности и неравенства, пик в 8,5 млрд будет пройден в 2040 году, а снижение до 6 млрд будет достигнуто к концу века, полагают эксперты.

"Даже если цифры не будут такими страшными, как предполагалось ранее, это не означает, что у нас нет проблем", - сказал один из авторов доклада Earth4All Беньямино Каллегари.

Население Земли достигло 8 млрд человек

ООН летом 2022 года опубликовала свой отчет, из которого следовало, что пик в 10,4 млрд будет достигнут к 2080 году. В ноябре 2022 года, по данным ООН, население Земли преодолело отметку в 8 млрд.

"Мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на уровень рождаемости", - заявил руководитель проекта Earth4All Пер Эспен Стокнес. "Он снижается, когда девочки имеют доступ к образованию, а женщины получают экономическую поддержку и имеют доступ к лучшему медицинскому обслуживанию", - добавил он.

Высокая рождаемость - в беднейших странах

Ранее в ООН, комментируя преодоление отметки в 8 млрд, указали: "Этот беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины". "Он также является результатом высокого и устойчивого уровня рождаемости в некоторых странах", - добавили там.

ООН поясняла, что наиболее высокие показатели рождаемости, наблюдаются, как правило, в государствах с самым низким доходом. Численность растет в основном благодаря африканским странам, что может помешать им выполнить цели в области устойчивого развития.

В то же время на изменение климата сильнее других влияют жители стран с самыми высокими доходами и объемами потребления. Эксперты пришли к выводу, что ограничить скорость глобального потепления могут помочь не только изменения в экономике, но и снижение темпов роста населения, если его численность будет сохраняться неизменным "на протяжении многих десятилетий".

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