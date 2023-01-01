День 312-й войны: Киев призывает к поставкам оружия

На 312-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 1 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Практической опасности полного блэкаута в Украине нет

Полный блэкаут в Украине теоретически по-прежнему возможен, однако на практике такой опасности сейчас нет. Об этом заявил глава правления Национальной энергетической компании (НАК) "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Я считаю, что худшее мы уже прошли с ракетными атаками, очень на это надеюсь. Динамика нынешних атак и эффект от прежних атак показывают, что россияне все меньше способны вызывать какие-либо сбои в нашей энергосистеме", - сказал Кудрицкий в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Кроме того, по его словам, украинские энергетики научились приспосабливаться к ракетным атакам России на энергосистему их страны.

Украинские власти призывают передать танки и дальнобойное вооружение

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Германию поставить его стране танки Leopard 2. "Без этого типа танков Украине будет очень трудно вернуть себе дальнейшие территории", - написал Кличко в гостевой колонке для немецкого еженедельника Bild am Sonntag. Одновременно он не исключил новой попытки Кремля захватить украинскую столицу, напомнив, что в России по-прежнему идет мобилизация. "Киев был и остается целью" для Москвы, подчеркнул Виталий Кличко.

Украинским военным для продолжения освободительных операций необходимо дальнобойное вооружение, заявил в интервью изданию "Укринформ" заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, в 2022 году Украина наносила успешные удары по складам боеприпасов российских войск с помощью РСЗО HIMARS, из-за чего военное руководство РФ "переместило подальше от линии соприкосновения свои запасы и пункты управления". Ввиду этого ВСУ необходимы боеприпасы, которые "позволят поражать важные объекты противника на большом расстоянии".

Западные страны должны быть готовы оказать долгосрочную поддержку Украине из-за продолжающихся боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам генсека, частичная мобилизация, начатая в России в сентябре, показывает, что у властей страны нет намерения прекращать вооруженный конфликт. Столтенберг подчеркнул, что в этой ситуации Украина остро нуждается в военной поддержке Запада. Он призвал союзников продолжать помогать Киеву и заявил о необходимости долгосрочного плана поддержки.

У российской армии заканчиваются ракеты

Эксперты американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW) указывают на вероятное сокращение артиллерийских запасов российской армии. Это помешает войскам РФ поддерживать нынешний темп в определенных секторах линии фронта, в частности в районе Бахмута, уточняют аналитики.

По данным украинской разведки, оперативного запаса ракет у российских войск осталось лишь на два массированных удара. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, россияне снижают число ракет во время ударов, чтобы имитировать интенсивность атак.

Сводка боевых действий

В течение суток войска РФ нанесли 35 авиаударов, в том числе применили беспилотники "Шахед-136". Все дроны были сбиты. Российские военные совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удар, в частности, попала детская больница Херсона, сообщает Генштаб ВСУ. По данным украинской стороны, российские войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В сводке указывается, что украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения сил РФ. Ракетные войска и артиллерия Украины поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Минобороны России сообщило об уничтожении артиллерийского склада ВСУ в Запорожской области, сбитии украинского вертолета в Донецкой области и об уничтожении 15 украинских беспилотников, в том числе в аннексированном Крыму и Белгородской области.

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