Природные красоты Германии: Петля реки Саар (фото)

Река Саар дает название немецкой федеральной земле - Саар (Saarland) и является одним из притоков Мозеля. Такую излучину она делает в районе Метлаха.
Петлей Саара (Saarschleife), путешествуя по Германии, восхищался еще французский писатель Виктор Гюго (1802-1885). В наши дни полюбоваться панорамой можно со 180-метровой высоты, посетив смотровую площадку Клёф (Cloef) в районе Оршольц. Это живописное место входит в число самых популярных немецких достопримечательностей. В регионе и окрестностях проложено много разных прогулочных пеших и велосипедных маршрутов.
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