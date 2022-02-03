Взятка двумя сладкими булочками. В Германии вынесен приговор (фото)

Гамбург • Административный суд в гамбургском районе Альтона на этой неделе вынес приговор по делу о попытке дать взятку должностным лицам в виде двух сладких булочек. 32-летний житель этого немецкого города должен будет выплатить штраф в размере тридцатикратного дневного заработка - в общей сложности 1800 евро. Дело о попытке подкупа двух городских служащих в Гамбурге было заведено по заявлению местного ведомства автодорожного транспорта. Что привело к столь ощутимым финансовым последствиям?

Гамбургские контролеры и францевы булочки

Как сообщает информационное агентство dpa, контролеры во время обхода территории выписывали штрафы за нарушение правил парковки. Водитель одного из таких автомобилей, как раз вернувшийся к своему транспортному средству, попытался настоятельно убедить городских служащих не оформлять штрафное предписание, предлагая в благодарность две сладкие булочки - только что купленные традиционные гамбургские францбрётхен (Franzbrötchen). Обвиняемый несколько раз проигнорировал отказ контролеров, после чего они, потеряв терпение, сообщили об этом инциденте своему руководству.

Прилагались ли к делу фотографии вещественных доказательств, не можем сообщить с полной уверенностью, но проведем, так сказать, следственный эксперимент, чтобы показать, как они выглядят и производятся. Согласно описаниям в многочисленных энциклопедических источниках, францбрётхен - это сладкие (францевы) булочки особой формы, выпекаемые из сладкого слоеного теста с добавлением корицы, в некоторых вариантах - также изюма, марципана, шоколада или ореховой крошки.

Откуда берутся францбрётхен? Фотографии

Францбрётхен - традиционная гамбургская выпечка на завтрак

В этой пекарне булочки сегодня будут с шоколадом

Следующий этап - разрезать рулет на части

Теперь можно выпекать...

Купить такие булочки можно во многих местах в Германии, но считается, что придуман рецепт был в Гамбурге, где они традиционно покупаются и подаются на завтрак. Внешнее сходство с французскими круассанами и отзвуки французских традиций в названии не являются случайностью. По одной из широко распространенных версий, появилась эта аппетитная выпечка в Гамбурге во времена оккупации этих мест войсками императора Наполеона в 1806-1814 годах.

Однако некоторые историки считают, что произошло это лет на десять-пятнадцать позже, а придумал рецепт французский пекарь в том же самом районе Альтона, где проходил суд, с которого мы начали. Упоминание францбрётхен можно также встретить в мировой литературе - романе Томаса Манна (Thomas Mann) "Будденброки. История гибели одного семейства", действие которого, правда, происходит в Любеке. Как видим, францбрётхен уже давно получили популярность не только в Гамбурге. Помимо булочных, литературных текстов, рецептов и материалов судебного дела, францбрётхен встречаются в кроссвордах - в том числе, на русском языке.

Вот, сколько всего интересного можно узнать, благодаря попытке одной неудавшейся курьезной взятки. Кстати, штарфы за неправильную парковку в Германии составляют сейчас от 10 до 110 евро.

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