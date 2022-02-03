 Взятка двумя сладкими булочками. В Германии вынесен приговор (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Взятка двумя сладкими булочками. В Германии вынесен приговор (фото)

Суд в Гамбурге вынес приговор по делу о попытке дачи взятки в виде двух сладких булочек - францбрётхен.

Францбрётхен

Францбрётхен! Смогли бы вы устоять от такого соблазна?

Гамбург • Административный суд в гамбургском районе Альтона на этой неделе вынес приговор по делу о попытке дать взятку должностным лицам в виде двух сладких булочек. 32-летний житель этого немецкого города должен будет выплатить штраф в размере тридцатикратного дневного заработка - в общей сложности 1800 евро. Дело о попытке подкупа двух городских служащих в Гамбурге было заведено по заявлению местного ведомства автодорожного транспорта. Что привело к столь ощутимым финансовым последствиям?

Гамбургские контролеры и францевы булочки

Как сообщает информационное агентство dpa, контролеры во время обхода территории выписывали штрафы за нарушение правил парковки. Водитель одного из таких автомобилей, как раз вернувшийся к своему транспортному средству, попытался настоятельно убедить городских служащих не оформлять штрафное предписание, предлагая в благодарность две сладкие булочки - только что купленные традиционные гамбургские францбрётхен (Franzbrötchen). Обвиняемый несколько раз проигнорировал отказ контролеров, после чего они, потеряв терпение, сообщили об этом инциденте своему руководству. 

Прилагались ли к делу фотографии вещественных доказательств, не можем сообщить с полной уверенностью, но проведем, так сказать, следственный эксперимент, чтобы показать, как они выглядят и производятся. Согласно описаниям в многочисленных энциклопедических источниках, францбрётхен - это сладкие (францевы) булочки особой формы, выпекаемые из сладкого слоеного теста с добавлением корицы, в некоторых вариантах - также изюма, марципана, шоколада или ореховой крошки.

Откуда берутся францбрётхен? Фотографии

Францбрётхен - традиционная гамбургская выпечка на завтрак

Францбрётхен - традиционная гамбургская выпечка на завтрак

В этой пекарне булочки сегодня будут с шоколадом

В этой пекарне булочки сегодня будут с шоколадом

Следующий этап - разрезать рулет на части

Следующий этап - разрезать рулет на части

Теперь можно выпекать...

Теперь можно выпекать...

Купить такие булочки можно во многих местах в Германии, но считается, что придуман рецепт был в Гамбурге, где они традиционно покупаются и подаются на завтрак. Внешнее сходство с французскими круассанами и отзвуки французских традиций в названии не являются случайностью. По одной из широко распространенных версий, появилась эта аппетитная выпечка в Гамбурге во времена оккупации этих мест войсками императора Наполеона в 1806-1814 годах.

Однако некоторые историки считают, что произошло это лет на десять-пятнадцать позже, а придумал рецепт французский пекарь в том же самом районе Альтона, где проходил суд, с которого мы начали. Упоминание францбрётхен можно также встретить в мировой литературе - романе Томаса Манна (Thomas Mann) "Будденброки. История гибели одного семейства", действие которого, правда, происходит в Любеке. Как видим, францбрётхен уже давно получили популярность не только в Гамбурге. Помимо булочных, литературных текстов, рецептов и материалов судебного дела, францбрётхен встречаются в кроссвордах - в том числе, на русском языке. 

Вот, сколько всего интересного можно узнать, благодаря попытке одной неудавшейся курьезной взятки. Кстати, штарфы за неправильную парковку в Германии составляют сейчас от 10 до 110 евро.

Смотрите также: 

  • Ганновер

    Как паркуются в Германии

    Согласно данным исследования компании Inrix, по количеству штрафов за неправильную парковку на душу населения в Германии лидирует Штутгарт - 1,5 штрафа в год. Далее в первой пятерке - Франкфурт-на-Майне (1,39), Кельн (1,34), Берлин (1,29) и Дюссельдорф(1,15).

  • Росток

    Как паркуются в Германии

    Общие годовые суммы таких штрафов в крупных городах исчисляются миллионами. Например, в Гамбурге - около 20 миллионов евро, в Берлине - около 35 миллионов евро, в Лейпциге - около 4,5 миллиона евро.

  • Кельн

    Как паркуются в Германии

    В больших городах машины часто останавливаются или паркуются на дорожках для велосипедистов. Этому велосипедисту в Кельне такая ситуация надоела. Он решил ответить на неуважение "взаимностью": оставил свое транспортное средство на проезжей части - "Ненадолго в булочную".

  • Берлин

    Как паркуются в Германии

    Велосипедистам часто приходится идти на опасные маневры, чтобы объехать машины, оставленные на их дорожках или во втором ряду.

  • Дюссельдорф

    Как паркуются в Германии

    Водитель этого немецкого лимузина в Дюссельдорфе решил, что трамвай сможет его объехать.

  • Берлин

    Как паркуются в Германии

    На этой узкой улице в Берлине неправильно запаркованные машины помешали проезду пожарного автомобиля.

  • Ганновер

    Как паркуются в Германии

    Эвакуатор в Германии - дорогое удовольствие. Может обойтись в 200 евро. Если повезет - в 100 евро. Плюс оплата времени на штрафной стоянке и самого штрафа за неправильную парковку.

  • Парковочный диск

    Как паркуются в Германии

    Такой парковочный диск (Parkscheibe) должен быть в каждой машине. Главное, не забывать им пользоваться, если того требуют знаки.

  • Гейдельберг

    Как паркуются в Германии

    Эта фотография была сделана во время акции против нарушителей правил парковки в Гейдельберге, где одну не по правилам оставленную машину облепили липкими листочками для заметок.

  • Берлин

    Как паркуются в Германии

    Во время протестной акции в Берлине в качестве подручного средства применили баллончик со взбитыми сливками. Важно использовать материалы, которые можно удалить, не повредив автомобиль. Иначе придется отвечать за причинение вреда чужому имуществу.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Хольцофенброт: чем полезен хлеб из дровяной печи?

При всем богатстве выбора из более чем трех тысяч сортов немецким "Хлебом 2022 года" стал хольцофенброт - из дровяной печи.  

К немецким булочным подступают синезеленые водоросли

Очень аппетитные хлебобулочные и кондитерские изделия, изображенные на этих фотографиях, изготовлены в одной баварской пекарне с использованием водорослей.  

Немецкие кнедли: все не так просто

Что можно приготовить из хлебных крошек и остатков? Оказывается, одно из самых любимых блюд немцев. Такого количества рецептов кнедлей вы еще точно не видели!  

Сколько сортов хлеба выпекают в Германии?

В пятницу, 16 октября, отмечается Всемирный день хлеба. По этому случаю Немецкий институт хлеба опубликовал свежую статистику и рассказал о трендах.  

10 причин любить Гамбург

Прогулка по вольному и ганзейскому городу от Эльбской филармонии до Репербана.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Гамбургские причалы - #DailyDrone  

Мост Кёльбранд в Гамбурге - #DailyDrone  

Чилихаус в Гамбурге - #DailyDrone  