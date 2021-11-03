 Немецкие кнедли: все не так просто | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.11.2021

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Культура и стиль жизни

Немецкие кнедли: все не так просто

Что можно приготовить из хлебных крошек и остатков? Оказывается, одно из самых любимых блюд немцев. Такого количества рецептов кнедлей вы еще точно не видели!

  • Традиционная немецкая кухня - кнедли из кренделя в грибном соусе

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли из кренделя в грибном соусе

    Грибы, лук и чеснок обжарить на топленом масле, заправить сметаной. Для приготовления этих традиционных кнедлей (Brezenknödel) размочить в молоке крендели, отжать, смешать с петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики, отварить их в слабо кипящей воде, пока не всплывут.

  • Традиционная немецкая кухня – суп с манными клецками

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Суп с манными клецками

    Овальную форму манным клецкам (Grießnockerln) из манки, яйца и сливочного масла придают ложкой. Запускать их лучше в наваристый (мясной, овощной, рыбный) бульон или в густой немецкий суп - айнтопф (Eintopf), советуют повара со стажем.

  • Традиционная немецкая кухня - хлебные кнедли с морковью, грибами, шпиком и зеленью

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Хлебные кнедли с ингредиентами - на любой вкус!

    Разнообразные рецепты традиционных кнедлей предлагают авторы книги "Knödellust" Ханс Бауэр и Сандры Ляйтнер. Например, с отварной морковью, свеклой (отваривать их лучше в свекольном соке), тыквой, грибами, шпинатом, грушами, шпиком, зеленью… попробуйте сами!

  • Традиционная немецкая кухня - хлебные кнедли в салфетке

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Хлебные кнедли (клецки) "в салфетке"

    Serviettenknödel ("клецки или кнедли в салфетке") отваривают в едва кипящей воде, плотно завернув массу из размоченного в молоке хлеба или брецеля, обжаренного лука, яиц и зелени в кухонное полотенце. Остывшее тесто нарезать кружками и обжарить - так вкуснее.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли хлебные, картофельные и гуляш

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли "в квадрате" и гуляш

    Здесь, в кулинарном тандеме, гуляш из говядины (вкусно и с остатками жаркого), сезонные овощи и вездесущие кнедли - хлебные, со шпинатом или свежей зеленью (на фото) и картофельные в мини-формате.

  • Традиционная немецкая кухня – Тюрингские картофельные клецки

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Тюрингские картофельные клецки

    Согласно традиционному рецепту 1842 года, в Тюрингии кнедли-клецки (Thüringer Klöße) готовят из картофеля - наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в едва кипящей воде и подают самостоятельно или, например, к рождественскому гусю.

  • Традиционная немецкая кухня – Кёнигсбергские клопсы

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кёнигсбергские клопсы

    Популярные в Бранденбурге кнедли прославились как "Кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают традиционно с картофелем.

  • Традиционная немецкая кухня – запеченные картофельные кнедли

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Запеченные картофельные кнедли

    Картофельные "шарики" (Kartoffelknödel), завоевавшие сердца немецких гурманов пару столетий назад, хороши не только в отварном виде, но и в запеченом, с шампиньонами, тертым сыром и шпиком. К ним - салат из свежей капусты.

  • Традиционная немецкая кухня - Гермкнёдль, дрожжевые сладкие кнедли с маком

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Гермкнёдль - дрожжевые сладкие кнедли с маком

    Дрожжевые кнедли (Germknödel) из муки, молока, дрожжей, яйца, мака, сахара и щепотки соли готовят медленно - на пару. Знамениты альпийские кнедли своим сюрпризом - начинкой из сливового повидла. Перед подачей сытное блюдо поливают топленым маслом и посыпают маком.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли, запеченные с помидорами, кабачками, брынзой

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли, запеченные в лодке

    В кулинарном руководстве по кнедлям имеется и такой, быстрый вариант приготовления хлебных или картофельных мини-кнедлей в печи - в порционных "лодочках" из пергамента вместе с помидорами, кабачками, брынзой и маслинами.

  • Традиционная немецкая кухня – творожные кнедли в сливовом соусе

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Творожные кнедли в сливовом соусе

    Сладкий вариант творожных кнедлей (Topfennockerl) готовят из творога, черствой булочки, желтков, сливочного масла, сахара и ванили. Шарики из охлажденного теста отварить в подсоленной воде с сахаром, затем обваливалять в сухарях и подать с густым сливовым соусом.

  • Традиционная немецкая кухня – прозрачный бульон с ливерными клецками

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Прозрачный бульон с ливерными клецками

    Такие кнедли (Leberknödel) подают и на праздничный стол, и в будни. В наваристый, едва кипящий бульон (не забудьте соль и пряности!) запускают ливерные клецки - из печени, пассерованного лука, молотых сухарей, яйца и растительного масла, щепотки соды и зелени.

  • Традиционная немецкая кухня – Баварские сырные кнедли

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Баварские сырные кнедли

    Лакомство альпийского региона под названием "Kaspressknoedel" напоминает любимые всеми сырники. Кнедли из местных сортов сыра, черствого хлеба, молока, петрушки и лука "томят" в пряном бульоне или обжаривают на смальце или топленом масле. Вкусно с тушеной капустой.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли со сладкой начинкой

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли со сладкой начинкой

    Например, с абрикосами или со сливами (Zwetschkenknoedel). Такое содружество картофельных кнедлей из сырого, отварного картофеля (или того и другого) с сезонными фруктами, ягодами или с ванильным мороженным впечатлит любого скептика. Важно: сочную начинку лучше предварительно заморозить, советует повар Ханс Бауэр.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли со шпиком, шпинатом, на капусте

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Всегда удачные - со шпиком, шпинатом, шалфеем, на капусте

    Есть в книге "Кнедли для лакомки" рецепты кнедлей из творожной массы с орехами или зеленью, которые подают как в холодном, так и в горячем виде… Абсолютные фавориты, однако, хлебные кнедли - их можно готовить, посадив прямо на капусту - в печи или в сковороде. Блюдо - всегда удачное, обещают авторы.

    Автор: Инга Ваннер


  • Традиционная немецкая кухня - кнедли из кренделя в грибном соусе

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли из кренделя в грибном соусе

    Грибы, лук и чеснок обжарить на топленом масле, заправить сметаной. Для приготовления этих традиционных кнедлей (Brezenknödel) размочить в молоке крендели, отжать, смешать с петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики, отварить их в слабо кипящей воде, пока не всплывут.

  • Традиционная немецкая кухня – суп с манными клецками

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Суп с манными клецками

    Овальную форму манным клецкам (Grießnockerln) из манки, яйца и сливочного масла придают ложкой. Запускать их лучше в наваристый (мясной, овощной, рыбный) бульон или в густой немецкий суп - айнтопф (Eintopf), советуют повара со стажем.

  • Традиционная немецкая кухня - хлебные кнедли с морковью, грибами, шпиком и зеленью

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Хлебные кнедли с ингредиентами - на любой вкус!

    Разнообразные рецепты традиционных кнедлей предлагают авторы книги "Knödellust" Ханс Бауэр и Сандры Ляйтнер. Например, с отварной морковью, свеклой (отваривать их лучше в свекольном соке), тыквой, грибами, шпинатом, грушами, шпиком, зеленью… попробуйте сами!

  • Традиционная немецкая кухня - хлебные кнедли в салфетке

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Хлебные кнедли (клецки) "в салфетке"

    Serviettenknödel ("клецки или кнедли в салфетке") отваривают в едва кипящей воде, плотно завернув массу из размоченного в молоке хлеба или брецеля, обжаренного лука, яиц и зелени в кухонное полотенце. Остывшее тесто нарезать кружками и обжарить - так вкуснее.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли хлебные, картофельные и гуляш

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли "в квадрате" и гуляш

    Здесь, в кулинарном тандеме, гуляш из говядины (вкусно и с остатками жаркого), сезонные овощи и вездесущие кнедли - хлебные, со шпинатом или свежей зеленью (на фото) и картофельные в мини-формате.

  • Традиционная немецкая кухня – Тюрингские картофельные клецки

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Тюрингские картофельные клецки

    Согласно традиционному рецепту 1842 года, в Тюрингии кнедли-клецки (Thüringer Klöße) готовят из картофеля - наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в едва кипящей воде и подают самостоятельно или, например, к рождественскому гусю.

  • Традиционная немецкая кухня – Кёнигсбергские клопсы

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кёнигсбергские клопсы

    Популярные в Бранденбурге кнедли прославились как "Кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают традиционно с картофелем.

  • Традиционная немецкая кухня – запеченные картофельные кнедли

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Запеченные картофельные кнедли

    Картофельные "шарики" (Kartoffelknödel), завоевавшие сердца немецких гурманов пару столетий назад, хороши не только в отварном виде, но и в запеченом, с шампиньонами, тертым сыром и шпиком. К ним - салат из свежей капусты.

  • Традиционная немецкая кухня - Гермкнёдль, дрожжевые сладкие кнедли с маком

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Гермкнёдль - дрожжевые сладкие кнедли с маком

    Дрожжевые кнедли (Germknödel) из муки, молока, дрожжей, яйца, мака, сахара и щепотки соли готовят медленно - на пару. Знамениты альпийские кнедли своим сюрпризом - начинкой из сливового повидла. Перед подачей сытное блюдо поливают топленым маслом и посыпают маком.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли, запеченные с помидорами, кабачками, брынзой

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли, запеченные в лодке

    В кулинарном руководстве по кнедлям имеется и такой, быстрый вариант приготовления хлебных или картофельных мини-кнедлей в печи - в порционных "лодочках" из пергамента вместе с помидорами, кабачками, брынзой и маслинами.

  • Традиционная немецкая кухня – творожные кнедли в сливовом соусе

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Творожные кнедли в сливовом соусе

    Сладкий вариант творожных кнедлей (Topfennockerl) готовят из творога, черствой булочки, желтков, сливочного масла, сахара и ванили. Шарики из охлажденного теста отварить в подсоленной воде с сахаром, затем обваливалять в сухарях и подать с густым сливовым соусом.

  • Традиционная немецкая кухня – прозрачный бульон с ливерными клецками

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Прозрачный бульон с ливерными клецками

    Такие кнедли (Leberknödel) подают и на праздничный стол, и в будни. В наваристый, едва кипящий бульон (не забудьте соль и пряности!) запускают ливерные клецки - из печени, пассерованного лука, молотых сухарей, яйца и растительного масла, щепотки соды и зелени.

  • Традиционная немецкая кухня – Баварские сырные кнедли

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Баварские сырные кнедли

    Лакомство альпийского региона под названием "Kaspressknoedel" напоминает любимые всеми сырники. Кнедли из местных сортов сыра, черствого хлеба, молока, петрушки и лука "томят" в пряном бульоне или обжаривают на смальце или топленом масле. Вкусно с тушеной капустой.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли со сладкой начинкой

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли со сладкой начинкой

    Например, с абрикосами или со сливами (Zwetschkenknoedel). Такое содружество картофельных кнедлей из сырого, отварного картофеля (или того и другого) с сезонными фруктами, ягодами или с ванильным мороженным впечатлит любого скептика. Важно: сочную начинку лучше предварительно заморозить, советует повар Ханс Бауэр.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли со шпиком, шпинатом, на капусте

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Всегда удачные - со шпиком, шпинатом, шалфеем, на капусте

    Есть в книге "Кнедли для лакомки" рецепты кнедлей из творожной массы с орехами или зеленью, которые подают как в холодном, так и в горячем виде… Абсолютные фавориты, однако, хлебные кнедли - их можно готовить, посадив прямо на капусту - в печи или в сковороде. Блюдо - всегда удачное, обещают авторы.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Салат с ветчиной

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с ветчиной

    Для этого салата подойдут оставшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, переспелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и посыпать семечками подсолнечника.

  • Суп с блинной стружкой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Суп с блинной стружкой

    Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

  • Швабская пицца

    Кулинарные шедевры из остатков

    Швабская пицца

    Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки мяса из жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.

  • Салат с рыбой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с рыбой

    Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценный обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

  • Морковные блинчики

    Кулинарные шедевры из остатков

    Морковные блинчики

    Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).

  • Запеканка из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из пасты

    Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.

  • Салат из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат из пасты

    Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.

  • Запеканка из риса с овощами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из риса с овощами

    Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

  • Фаршированные овощи

    Кулинарные шедевры из остатков

    Фаршированные овощи

    Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь.

  • Хлебная запеканка с яблоками

    Кулинарные шедевры из остатков

    Хлебная запеканка с яблоками

    Черствый хлеб или булочки и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

  • Гренки Arme Ritter с фруктовым салатом

    Кулинарные шедевры из остатков

    Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом

    "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше сначала размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

  • Оладьи с бананами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Оладьи с бананами

    Особенно ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

  • Лисички с кнедлями

    Кулинарные шедевры из остатков

    Лисички с кнедлями

    Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).

  • Сливовый пирог

    Кулинарные шедевры из остатков

    Сливовый пирог

    В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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