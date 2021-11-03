Немецкие кнедли: все не так просто

Что можно приготовить из хлебных крошек и остатков? Оказывается, одно из самых любимых блюд немцев. Такого количества рецептов кнедлей вы еще точно не видели!
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