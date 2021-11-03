Немецкие кнедли: все не так просто

(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

Всегда удачные - со шпиком, шпинатом, шалфеем, на капусте

Есть в книге "Кнедли для лакомки" рецепты кнедлей из творожной массы с орехами или зеленью, которые подают как в холодном, так и в горячем виде… Абсолютные фавориты, однако, хлебные кнедли - их можно готовить, посадив прямо на капусту - в печи или в сковороде. Блюдо - всегда удачное, обещают авторы.

Автор: Инга Ваннер