Приговор Любови Соболь по ""санитарному делу" огласят 2 августа

Приговор оппозиционеру Любови Соболь по "санитарному делу" планируется вынести 2 августа. Об этом в среду, 28 июля, сообщил ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, прокурор попросила вынести обвинительный приговор с наказанием в виде ограничения свободы на 2 года. Эти ограничения заключаются в необходимости "сидеть дома с 22 до 6 часов, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать из муниципального образования, отмечаться четыре раза в месяц", отметил Воронин.

Любовь Соболь - соратница Алексея Навального в созданном им Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), вела кампанию для выдвижения в российскую Госдуму и участия в выборах 19 сентября. Однако в июне она была вынуждена прекратить ее из-за признания ФБК экстремистской организацией.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" возбудили после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января, которого арестовали по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок". Правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По делу проходят сотрудники Мария Алехина, Люся Штейн, участники ФБК Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Константин Янкаускас, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие утверждает, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акциях протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест.

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