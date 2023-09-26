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При взрыве в Степанакерте пострадали более 200 человек

Александра Иванова
26 сентября 2023 г.

Точное число погибших при взрыве бензохранилища на трассе Степанакерт - Аскеран уточняется. Раненых транспортируют в Армению.

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Автомобили на выезде из Степанакерта (фото из архива)
Автомобили на выезде из Степанакерта (фото из архива)Фото: David Ghahramanyan/REUTERS

В Нагорном Карабахе в результате взрыва бензохранилища на трассе Степанакерт - Аскеран вечером в понедельник, 25 сентября, ранения получили более 200 человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян в соцсети Х. Точное число погибших на момент публикации было неизвестно.

Как пишет армянское онлайн-издание 24news со ссылкой на министерство здравоохранения Армении, спасатели организуют транспортировку пострадавших в больницы воздушным и наземных путем, к операции подключают вертолеты для отправки раненых в Армению.

"Число раненных в результате взрыва бензохранилища превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей НК (Нагорного Карабаха. - Ред.) недостаточно для спасения жизней людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию" , - указывает Гегам Степанян.

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Сообщение онлайн-издания 24news о взрыве в Степанакерте

Сайт онлайн-издания 24news
www.24news.am
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