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При пожаре на полях в Турции погибли более 10 человек

Даниил Сотников
21 июня 2024 г.

Пожар начался в сельскохозяйственном районе Турции накануне поздно вечером и из-за сильного ветра распространился до соседней провинции.

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Пожар в Турции (фото из архива)
Пожар в Турции (фото из архива)Фото: Sercan Ozkurnazli/AP Photo/picture alliance

В результате пожара на сельскохозяйственных полях на юго-востоке Турции погибли как минимум 11 человек, более 70 получили травмы, сообщил в пятницу, 21 июня, министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь в местных больницах, уточнил Коджа.

Пожар начался в сельскохозяйственном районе в провинции Диярбакыр накануне поздно вечером и из-за сильного ветра распространился до соседней провинции Мардин. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отчитался в ночь на 21 июня, что пожарным удалось остановить распространение огня, но тушение продолжается. Причина возгорания неизвестна.

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