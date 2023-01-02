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Правоохранители у тюрьмы в Сьюдад-Хуаресе после нападения
Правоохранители у тюрьмы в Сьюдад-Хуаресе после нападенияФото: Jose Luis Gonzalez/REUTERS
ПреступностьМексика

При нападении на тюрьму на севере Мексики погибли 14 человек

Анатолий Арни
9 мин. назад

Вооруженные люди атаковали тюрьму в Сьюдад-Хуаресе, 24 заключенных сбежали. Город на границе с США входит в пятерку самых опасных в мире в том числе из-за противостояния силовиков и наркокартелей.

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По меньшей мере 14 человек - десять сотрудников службы безопасности и четверо заключенных - погибли в результате нападения на тюрьму в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в воскресенье, 1 января. Еще 13 человек получили ранения, указали представители местной прокуратуры.

В налете участвовали вооруженные люди на бронированных автомобилях, а взять под контроль ситуацию в тюрьме, где во время нападения начались драки, удалось только через пять часов. В ходе стычек из пенитенциарного учреждения бежали 24 заключенных.

Незадолго до атаки на тюрьму стало известно о нападении на близлежащий полицейский участок. После автомобильной погони удалось задержать четырех человек и конфисковать их внедорожник. По данным властей, позднее в автомобиле в другом районе города были застрелены еще два вооруженных человека, угрожавшие стражам порядка. Прокуратура не объяснила, связаны ли три инцидента между собой.

Сьюдад-Хуарес - один из самых опасных городов в мире

Сьюдад-Хуарес, который находится в штате Чиуауа неподалеку от границы Мексики и США, является местом противостояния правоохранителей с конкурирующими наркокартелями "Синалоа" и "Хуарес". В списке городов мира с самым большим количеством убийств Сьюдад-Хуарес, по последним данным, занимает пятую строчку с показателем в 85 эпизодов на каждые 100 тысяч жителей за год. В конце 2010-х он являлся самым опасным городом на планете.

В самой тюрьме,неоднократно вспыхивали стычки. В августе в результате столкновения представителей соперничающих банд там погибли несколько заключенных.

Одна из самых опасных стран для журналистов

Летом 2022 года в Мексике был взят под стражу экс-генпрокурор страны Хесус Мурильо Карам - его подозревают в причастности к исчезновению людей, пыткам и преступлениям против отправления правосудия. Карам вел первое расследование исчезновения более 40 мексиканских студентов в 2014 году. Власти страны позднее признали их погибшими, хотя тела так и не были найдены.

Кроме того, Мексика является одним из самых опасных государств в мире для работников СМИ. По данным Международной федерации журналистов, в 2022 году в Мексике в 2022 году были убиты 11 работников СМИ.

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