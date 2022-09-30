При нападении на школу в Кабуле погибли не менее 19 человек

Смертник совершил нападение на одно из образовательных учреждений в столице Афганистана. Десятки человек ранены. Международные организации осудили атаку.

В столице Афганистана смертник в пятницу, 30 сентября, совершил нападение на образовательное учреждение. В результате погибли как минимум 19 человек, еще 27 получили ранения, сообщает информагентство epd.

По сведениям британской медиакомпании BBC, объектом нападения стала частная академия Kaj, в которой ведется совместное обучение девушек и юношей. Данные местных СМИ о числе жертв разнятся. Так, портал Aamj News указывает, что общее число погибших и раненых достигло 100 человек, большинство среди которых - девочки. В то же время агентство dpa со ссылкой на представителей медицинских учреждений пишет о 30 погибших и 56 раненых.

Сообщается, что нападение произошло в районе Кабула, где проживают, в основном, хазарейцы, составляющие около 9 процентов населения Афганистана. После ухода из страны западных вооруженных сил это этническое меньшинство подвергается усилившимся преследованиям со стороны радикального исламистского движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство".

На данный момент ответственность за атаку в Кабуле не взяла на себя ни одна организация.

Международная реакция

Находящиеся в Афганистане у власти талибы осудили нападение и пообещали принять меры по задержанию и наказанию тех, кто стоит за ним.

Атака смертника вызвала возмущенную реакцию на международном уровне. Миссия ООН в Афганистане (Unama) заявила, что ситуация с безопасностью в стране неуклонно ухудшается. А Детский фонд ООН (UNICEF) подчеркнул, что насилие в учебных заведениях или рядом с ними недопустимо.

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