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Президент ЮАР - Путину: Мы пришли сюда не за "дарами"

Евгений Жуков
59 мин. назад

В ответ на обещание Путина поставлять странам Африки бесплатное зерно президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что африканские лидеры приехали в Россию не за этим. "У нас есть право призывать к миру", - подчеркнул он.

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Владимир Путин и Сирил Рамапоса
Владимир Путин и Сирил РамапосаФото: Ramil Sitdikov/TASS/dpa/picture alliance

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе саммита "Россия - Африка" в Петербурге призвал своего российского коллегу Владимира Путина вернуться к участию в "зерновой сделке" по экспорту украинской агропродукции, указав, что африканские лидеры прибыли в Россию не ради подарков Москвы. "Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то "дары", - приводятся на сайте Кремля слова Рамапосы на встрече Путина с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике, состоявшейся в пятницу, 28 июля.

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, однако это не наша основная цель здесь, - заявил президент ЮАР. - Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера".

Сирил Рамапоса указал, что страны Африки предлагали России "реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря" и хотят, "чтобы Черное море было открыто для мировых рынков".

Рамапоса: У нас есть право призывать к миру

По словам южноафриканского лидера, война в Украине напрямую затрагивает Африку: создаются проблемы в области продовольственной безопасности; выросли цены на удобрения, во многих странах выросла стоимость жизни - и поэтому у африканских стран "есть право призывать к миру". "Интересам человечества, а также народов России и Украины отвечает восстановление мира, - подчеркнул Рамапоса. - Мы полагаем, что этот конфликт должен быть разрешен мирным путем".

Ранее Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка пообещал бесплатно поставить по 25–50 тысяч тонн зерна шести государствам - Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее - а также оплатить транспортные расходы. Комментируя это обещание, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что "горстка пожертвований некоторым странам" не исправит драматических последствий прекращения действия "зерновой сделки", которая в течение последнего года позволяла безопасно экспортировать зерно из Украины по Черному морю.

Смотрите также:

Почему Путин обещает Африке бесплатное зерно

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