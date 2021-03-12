Президент Турции Эрдоган пообещал поддержку малому бизнесу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 12 марта, огласил ряд мер, направленных на поддержку экономики в период пандемии. Среди прочего, малые предприятия получат возможность взять кредит по низкой процентной ставке. Кроме того, около 850 тысяч объектов малого бизнеса будут освобождены от налога на прибыль.

Эрдоган особо выделил грядущее сокращение государственных расходов. Однако глава государства не уточнил, когда именно нововведения будут введены.

Турецкий лидер в конце 2020 года анонсировал ряд экономических и политических на фоне значительного ослабления курса национальной валюты. Кроме того, Эрдоган сменил председателя Центрального банка Турции. А зять президента Берат Албайрак в ноябре 2020-го неожиданно покинул пост министра финансов и казначейства.

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