 Президент США Трамп осудил беспорядки в столице лишь через сутки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2021

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Мир

Президент США Трамп осудил беспорядки в столице лишь через сутки

Дональд Трамп в первом твите после временной блокировки своего аккаунта выразил возмущение "беззаконием и хаосом" у здания Конгресса и заверил, что нарушители закона ответят за это.

45-й президент США Дональд Трамп в Белом доме

45-й президент США Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с осуждением резонансных беспорядков в столице страны спустя сутки. "Как и все американцы, я возмущен жестокостью, беззаконием и хаосом" у Капитолия, говорится в сообщении главы Белого дома, опубликованном в Twitter в четверг, 7 января. Трамп подчеркнул свои заслуги и заявил, что немедленно направил Национальную гвардию и федеральные силы, чтобы те взяли здание Конгресса под контроль.

"Не вы представляете нашу страну", - отметил глава государства, обратившись к участникам беспорядков и заверил, что нарушители закона заплатят за это. "Америка является и всегда должна быть нацией закона и порядка", - добавил президент.

Трамп подчеркнул, что сосредоточится на "беспроблемной и упорядоченной" передаче власти демократу Джозефу Байдену, победа которого на выборах была подтверждена накануне в Конгрессе. Президент призвал к "исцелению и примирению". "Я знаю, что вы разочарованы, - обратился Трамп к своим сторонникам, - но наше невероятное путешествие только начинается".

Несколькими часами ранее с осуждением беспорядков от лица администрации Трампа выступила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Произошедшее у Капитолия "отвратительно, заслуживает порицания и идет вразрез с американскими ценностями", заявила она.

Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Трампа

Между тем бывшая первая леди США Мишель Обама призвала компании Кремниевой долины "перестать потакать ужасному поведению" Трампа и "навсегда запретить этому человеку пользоваться их платформами", а также ввести определенные правила, чтобы "не дать национальным лидерам пользоваться их технологиями для поощрения подрывной деятельности".

Twitter в свете беспорядков в Вашингтоне удалил несколько сообщений президента и впервые заблокировал его аккаунт на 12 часов. Примеру Twitter последовали Facebook и Instagram, заблокировав профили главы государства на сутки.

Беспорядки в Вашингтоне и штурм здания Конгресса

Сторонники Дональда Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Не менее 68 протестующих были задержаны, минимум четыре участника беспорядков погибли. Ранения получили 56 полицейских, один из них спустя сутки скончался. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

На следующий день Джозеф Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, после инаугурации 20 января. Байден по итогам утверждения Конгресса набрал более 270 голосов выборщиков. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

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    Автор: Павел Мыльников


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