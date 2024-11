Президент США одобрил поставку Украине противопехотных мин

Президент США Джозеф Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, написала газета The Washington Post (WP) во вторник, 19 ноября, сославшись на двух неназванных американских чиновников. Применение этих боеприпасов ограничено украинской территорией, указал один из собеседников издания.

Мины для Вооруженных сил Украины относятся к тем, которые с течением времени самоуничтожаются или теряют заряд батареи, становясь неактивными, отметил один из источников WP. По его словам, это снижает угрозу для мирных жителей.

В Минобороны Соединенных Штатов убеждены, что поставка таких боеприпасов является одним из наиболее эффективных шагов по сдерживанию наступления российской армии, пояснили собеседники газеты. По их словам, Белый дом крайне встревожен ударами ВС РФ на украинские позиции на фронте в последние недели и видит настоятельную необходимость замедлить наступление российских сил.

США активизируют военную помощь Украине

В последние дни стало известно сразу о нескольких решениях Вашингтона по военной поддержке Киева. Так, 17 ноября ряд американских СМИ сообщили, что Белый дом снял запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. По словам собеседников газеты The New York Times, речь шла о тактических баллистических ракетах ATACMS. Кроме того, Пентагон планирует направить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов (около 260 млн евро), рассказали собеседники агентства Associated Press, не приведя подробности.

Следующий глава Белого дома критикует масштаб помощи Киеву

Через два месяца Байдена в Белом доме сменит избранный президент США Дональд Трамп. Республиканец неоднократно критиковал масштабы финансовой и военной помощи Киеву со стороны Вашингтона и обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов, однако не объяснял, как именно. Кроме того, Трамп публично заявлял, что Украине следует отказаться от части своей международно признанной территории и тем самым способствовать окончанию боевых действий.