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Президент Молдовы Майя Санду (фото из архива)
Фото: Aurel Obreja/AP Photo/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Санду подписала указ о переименовании госязыка на румынский

Анастасия Аринушкина
20 мин. назад

Формулировка "молдавский язык" в конституции, законах и подзаконных актах Молдовы будет заменена на "румынский язык".

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Президент Молдовы Майя Санду в среду, 23 марта, подписала указ о переименовании в конституции страны государственного языка с "молдавского" на "румынский". Формулировку заменят в конституции, всех законах и подзаконных актах. Ранее это решение утвердил парламент Молдовы.

На своей странице в Facebook Санду написала, что жители Молдовы "наряду с более чем 27 миллионами человек по всему миру говорят на румынском языке, одном из официальных языков Евросоюза". "Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, - преследовали только одну цель: разделить нас", - подчеркнула президент.

Споры о том, является ли молдавский отдельным языком или другим названием румынского, не утихали в стране со времени обретения независимости. Конституционный суд Молдовы еще в 2013 году признал румынский государственным языком страны. Теперь внесенные изменения приводят законодательство Молдовы в соответствие с этим решением КС, имевшим обязательную силу, но не исполненным.

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