Президент Латвии призывает ЕС к лучшей защите границ Европы

В связи с усилением нелегальной миграции в Евросоюз через Беларусь президент Латвии Эгилс Левитс призвал европейцев проявить большее участие в деле охраны границ. "Важно, чтобы мы послали четкий сигнал: мы не дадим себя шантажировать. Внешняя граница Европы должна быть защищена. Здесь было бы желательно большее участие Агентства Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex", - заявил Левитс в четверг, 9 сентября, в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

По его словам, мигранты, идущие через Беларусь, в большинстве своем не беженцы, а люди, просто желающие жить в Европе. Для большинства из них страны Балтии и Польша лишь промежуточные остановки на пути в Германию.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в Афганистане после захвата власти в этой стране радикальным исламистским движением "Талибан", президент Латвии указал, что принятие в качестве беженцев всех, кто работал на западные страны и из-за этого чувствует угрозу своей безопасности, является вопросом гуманности. Но, отмечает Левитс, недопустимо повторение ситуации 2015 года, когда на протяжении короткого времени в Европу хлынули десятки тысяч нелегальных мигрантов.

Поэтому Европа должна активно сотрудничать по вопросам беженцев со странами-соседями Афганистана и поддерживать их в финансовом плане. "В конечном итоге, это будет справедливо и отвечает европейским интересам", - указал президент Латвии.

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