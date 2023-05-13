Президент Италии: Рим полностью на стороне Украины

Италия полностью стоит на стороне Украины, более года обороняющейся от военного вторжения России. В этом президент Италии Серджо Маттарелла заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе встречи двух лидеров в Риме в субботу, 13 мая.

Главы государств на момент публикации не делали иных заявлений для прессы. После встречи с итальянском президентом Зеленский отправился на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в официальную резиденцию главы кабмина - палаццо Киджи. На пути кортежа главу украинского государства приветствовали его соотечественники.

Президент Украины и премьер-министр Италии Фото: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

Ожидается, что позднее оба государственных деятеля выступят с совместным заявлением для прессы. Кроме того, в ходе визита в Рим Зеленский намерен встретиться с папой римским Франциском. Украинский лидер до этого виделся с понтификом в 2020 году в Ватикане, а с начала войны в Украине главы Святого престола и украинского государства провели несколько телефонных разговоров.

Глава МИД Италии - за справедливый мир

Несколькими часами ранее правительственный итальянский самолет с президентом Украины на борту приземлился в аэропорту Рим-Чампино, где Зеленского встретил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Рим продолжит поддерживать Киев и настаивать на справедливом мире, который сохранит украинскую независимость, подчеркнул глава итальянского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что из Италии президент Украины отправится в Германию. На 14 мая запланирована встреча Зеленского в Берлине с федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), и в тот же день в Ахене - получение от имени украинского народа старейшей в Европе Международной премии имени Карла Великого.

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