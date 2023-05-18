Штайнмайер призвал демократов к солидарности на фоне войны

"Если где-то находятся под угрозой свобода и самоопределение, под угрозой оказываются все свободные люди и народы", - заявил Штайнмайер в 175-ю годовщину первого заседания Национального собрания.

На фоне преступной агрессивной войны России против Украины ничто не может быть более необходимым, чем "солидарность демократов в Европе". Таков один из тезисов торжественной речи, с которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выступил во Франкфуртской церкви святого Павла в четверг, 18 мая, - день, когда в Германии отмечают 175-ю годовщину первого заседания Национального собрания, вошедшего в историю как Франкфуртский парламент.

"Когда свобода и самоопределение где-либо подвергаются угрозе или нападкам, под угрозой оказываются все свободные люди и народы, - подчеркнул глава германского государства. - Вот почему мы помогаем людям, подвергшимся нападению в Украине, и поддерживаем тех немногих мужественных людей, которые выступают против угнетателей в России".

"Российское насилие" направлено против свободы, демократии и права украинского народа на самоопределение, указал Штайнмайер.

Роль Национального собрания в демократическом становлении Германии

По словам президента ФРГ, первое заседание общегерманского парламента, прошедшее в 1848 году, стало "незаменимым шагом на долгом пути к демократии и свободе в единой Германии". Это демократическое наследие должно оставаться живым, добавил он.

По оценке Штайнмайера, депутаты Франкфуртского парламента "были первооткрывателями идей, которые мы сегодня воспринимаем как должное", а "пробужденный тогда дух свободы в долгосрочной перспективе больше не давал задушить себя".

При этом президент ФРГ назвал Франкфуртскую церковь святого Павла "сокровищем национального значения", которое должно стать "живым местом памяти и обучения демократии". "Проходившее там Национальное собрание опередило свое время. Объединение Германии на основе федеральной конституции, на демократической основе и с основными правами для немецкого народа - многое из конституции, написанной во Франкфуртской церкви святого Павла, перешло и в Веймарскую конституцию, и в Основной закон ФРГ", - напомнил Штайнмайер.

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