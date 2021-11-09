Президент ФРГ подчеркнул многозначность 9 ноября в истории Германии

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) отметил многозначность даны 9 ноября в истории Германии. В этот день произошли три важнейших события - провозглашение Веймарской республики в 1918 году, еврейские погромы "хрустальной ночи" в 1938 и падение Берлинской стены в 1989 году, сказал он на официальной церемонии в дворце Бельвю в Берлине во вторник, 9 ноября.

На церемонии, в которой участвовали также и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), председатель бундесрата Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) и глава Федерального конституционного суда Штефан Харбарт (Stephan Harbarth), Штаймайер призвал воспринимать дату 9 ноября "со всеми ее противоречиями".

"Очень немецкий день"

"Это многозначный день, светлый и мрачный день. Он заставляет биться наши сердца и вызывает слезы. Он дает нам надежду на то доброе, что таится в нашей стране, и погружает нас в отчаяние из его катастрофичности", - сказал президент, отметив, что, возможно, именно поэтому 9 ноября - такой немецкий день.

Штайнмайер отверг термин "судьбоносный день", поскольку, по его словам, события 9 ноября были вызваны не высшей силой, а людьми - силами прогресса и освобождения и силами варварства и несправедливости. "Именно потому, что речь здесь идет о человеческих деяниях, о том, что немцы совершили, и о том, какие уроки из этого мы можем извлечь, 9 ноября и является таким знаменательным днем", - подчеркнул федеральный президент.

Между тем Центральный совет евреев в Германии высказался против того, чтобы 9 ноября вспоминать сразу о нескольких событиях. "9 ноября должен стать национальным днем памяти жертв Холокоста", - подчеркнул председатель совета Йозеф Шустер (Josef Schuster) в Берлине. Он отметил, что для еврейской общины в Германии падение Берлинской стены тоже счастливое событие, но все же в центре, по его словам, находятся воспоминания о еврейских погромах "хрустальной ночи".

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