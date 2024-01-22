Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев

Ожидается, что в украинской столице Дональд Туск встретится с президентом страны Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев в понедельник, 22 января. Как сообщает польское информагентство PAP, в украинской столице у него запланирована встреча с президентом страны Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгелем.

Пресс-служба Туска выложила в соцсеть X видео, на котором польский премьер вместе с Денисом Шмыгалем под звуки торжественной музыки возлагает цветы к мемориальной стене в честь павших защитников Украины.

Как указывает агентство PAP, ранее, комментируя свою беседу в президентом Польши Анджеем Дудой, Туск подчеркнул, что ситуация на фронте в Украине - "это тема номер один с точки зрения польской безопасности".

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой омрачали разногласия по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши, а также протесты польских дальнобойщиков против отмены обязательных разрешений, которые до войны требовались украинскому грузовому транспорту для въезда в ЕС.

22 января в Украине отмечают День соборности (единения) в память о подписании в 1919 году Акта об объединении Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Официальный государственный статус этот праздник получил в 1999 году.

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