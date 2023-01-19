Премьер-министр Новой Зеландии подала в отставку

42-летняя Джасинда Ардерн внезапно заявила об уходе после шести лет на посту премьер-министра Новой Зеландии. По словам Ардерн, у нее не осталось сил руководить страной.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в четверг, 19 января, неожиданно объявила о своей отставке. По словам политика, у нее больше нет сил руководить страной. Ардерн планирует покинуть свой пост не позднее начала февраля.

Во время пресс-конференции Джасинда Ардерн призналась, что шесть лет в качестве премьер-министра были тяжелым временем для нее. Теперь она больше не видит для себя возможности оставаться на посту и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах. "Я знаю, что политики - люди. Мы делаем все, что можем, пока мы можем. А потом приходит время. И для меня оно пришло", - сказала Ардерн.

В то время, что Джасинда Ардерн занимала пост премьер-министра, Новая Зеландия пережила теракты в Крайстчерче, землетрясения, политические и экономические кризисы и пандемию коронавируса. По словам Ардерн, она уходит не потому, что ее работа трудна для нее, а потому, что "другие на этом посту смогут добиться большего". 42-летняя политик рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж за своего многолетнего партнера Кларка Гейфорда.

Уход Ардерн стал неожиданностью

Заявление об уходе Джасинды Ардерн стало неожиданностью для жителей Новой Зеландии. Согласно опросам, большинство избирателей по-прежнему предпочли бы видеть именно ее во главе правительства, хотя популярность Ардерн снизилась по сравнению с 2020 годом, когда она была переизбрана на эту должность. 22 января правящая лейбористская партия Новой Зеландии выберет нового лидера, который также будет занимать пост премьер-министра до следующих всеобщих выборов 14 октября.

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